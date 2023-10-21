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救國團71周年 高雄辦義工表揚大會捐10萬行善揪感心

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為慶祝救國團成立71週年，救國團高雄市團委會今在福誠高中舉辦全國公益日。記者宋原彰／翻攝
為慶祝救國團成立71週年，救國團高雄市團委會今在福誠高中舉辦全國公益日。記者宋原彰／翻攝

慶祝救國團成立71周年，救國團高雄市團委會今在福誠高中辦全國公益日，表揚232位義工及終身學習中心優良教師，也將義賣募款所得近10萬元捐給4個社福團體，參與人員直呼「揪感心」。

活動由來自高雄市救國團43個區隊會義工組織，現場設立9個義賣攤位，邀請高雄市唐氏症歡喜協會、高雄市艾心關懷協會-春日工坊、高雄市腦性麻痺服務協會及高雄市小太陽協會等4公益團體出席。

「我們為青年服務、青年為國家服務。」高雄市救國團主任委員李樑堅說，71周年團慶的時刻，救國團陪伴大家走過許多歲月，感謝長期奉獻教育及公益服務的義工夥伴與學校教師，表達最誠摯的感謝與敬意。

高雄市救國團總幹事梁明峯表示，此次安排夥伴聯誼、公益日愛心義賣，向大眾傳達救國團集愛扶弱勢，集心做公益，集力助社會的意義，期盼藉由救國團拋磚引玉，吸引更多社會企業關注社福（弱勢）團體。

救國團 高雄市 義工

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