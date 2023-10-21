金門縣表揚模範老人 陳福海肯定長輩的辛勤付出

金門縣112年重陽節模範老人表揚活動今天在金湖飯店舉行，由縣長陳福海頒獎表揚全縣14位模範老人，期望藉由模範老人表揚活動，表達對長輩敬重與關懷，感謝他們在最辛苦的年代中仍不計付出盡心栽培下一代，才讓我們這些後輩們得以享有美好的生活。

包括陳福海、金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊等人都到場出席祝賀，典禮中也安排賢庵國小胡琴樂團精采表演，會後並與各位受表揚人員暨家屬們餐敘聯誼。

「家有一老如有一寶」 陳福海表示，金門是個幸福的島嶼，百歲人瑞有55位、90歲以上長輩有958人，65歲以上的長輩有2萬4千多位，但今天只表揚14位各鄉鎮公所推薦的傑出模範老人，陳福海肯定得獎者不只在家庭，甚至在社會上，這些長輩都值得我們尊敬與學習。

陳福海也說，金門的長輩走過苦難的歲月，為後輩立下典範，這些長輩們不但要養家活口、教育子女，有時更要投入村里間的事務，身兼工作與家庭教育、公益事業等不同的社會責任，所以縣府特別在重陽節前夕舉辦模範老人的表揚活動，是希望讓更多人看見這些長輩們的付出，並由他們的表現來激勵後輩，一起投身公益與村里事務，讓社會環境更為和諧美好，也希望透過這些活動的舉辦，表達對本縣高齡長者之敬愛與重視，喚起民眾要多多照顧及關懷長者。

社會處長陳世保也說明為了慶祝重陽節，縣府從9月中旬陸續展開阿公阿嬤歌唱比賽、各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問以及本次表揚活動，讓大家一起來共同關懷高齡長者，透過活動的舉辦，除宏揚傳統之敬老尊長的美德外，也希望他們累積的經驗與智慧，能夠帶給社會正向的力量，讓重陽節過得更有意義。