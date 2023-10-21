小琉球遊客總量管制知易行難 鵬管處用數據說明分流見成效

屏東小琉球近年迎來年百萬遊客登島榮景，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題，學者疾呼要降低遊客承載量，減輕環境負荷；交通部大鵬灣國家風景區管理處說，為減緩小琉球遊客承載量，近年整合周邊旅遊資源、舉辦多元主題活動，疫情解禁後截至今年第三季，大鵬灣遊客數逾140萬人次，較去年同期成長27.5%，分流效果已現。

屏東小琉球疫情趨緩後重現假日萬人登島榮景，學者疾呼長期以來的過量遊客已重傷海洋生態，請官方研擬登島承載量管制或收取保育費辦法「以價制量」；登島承載量管制牽涉廣難度高，縣府依發展觀光條例研擬訂收費辦法，先在杉福等3處設有管制站的自然人文生態景觀區潮間帶開辦，每人60元，規畫明年4月上路，鵬管處則強化大鵬管遊憩資源，將小琉球遊客分流至大鵬灣，。

鵬管處說，疫情趨緩與國境逐開放後，攜手東港、林邊的觀光業者全力拚觀光，小琉球和大鵬灣兩地遊客數截至第三季達230萬餘人，較去年成長24%，大鵬灣遊客數超過140萬人次，成長27.5%，除了整合觀光資源，前三季舉辦青洲灣派對、大鵬灣帆船生活節、大鵬灣藝起童樂嘉年華及大鵬灣BIKE TOUR35騎車趣活動有關，另結合外單位辦路跑、單車遊等活動，也吸引旅遊人潮。