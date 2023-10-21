影／恆春古城首示範 和數位科技擦出美麗火花

屏東恆春古城是國內僅存4座城門完整保存的國定古蹟，中央規畫投入逾4億元執行「恆春古城保存活化專案計畫」外，也選為地方場域導入藝文創新服務計畫示範地，在4座城門旁設置的藝文創新導覽設施前天啟用，將斑駁古城牆巧妙結合數位科技，透過虛實整合、人工智慧、互動感測呈現在地文化之美，古城和科技擦出美麗火花，遊客為之驚豔。

恆春古城有143年歷史，是清末「牡丹社事件」後為做軍事防禦用途而建立，也是唯一4座城門完整保存的國定古蹟，縣府近年搭配古城環境點亮計畫，毀壞城牆損壞步道補強、道路交錯部分串連，文化部去年也啟動「恆春古城保存活化專案計畫」，包括修護、交通安全、加固、景觀美化、光環境優化以及活化推廣和周邊設施整修，並納入地方場域導入藝文創新服務計畫示範地。

文化部文資局說，恆春古城是充滿歷史記憶的古老建物，與常民生活緊緊相扣，乘載著恆春市鎮的經濟脈絡、庶民生活與人文精神；從流傳百年的特有「中元豎孤棚」、「半島歌謠祭」到影視音、電影取材取景地等，宛如是歷史縮影；公私部門與在地連結，為場域注入結合文化元素的數位化、科技化創新工具，提供科技互動體驗、文化觀光多元化藝文創新服務，讓場域或周邊永續發展。

恆春古城的地方藝文創新服務計畫，文化部結合在地公私藝文資源，導入數位科技和應用工具，包括3D掃描建模、虛實整合、互動感測、人工智慧語音辨識、動態捕捉等，透過數位文化內容持續運用於在地或行動導覽；如北門城廣場民謠區，用手機掃瞄就可聆賞民謠傳藝師真人演唱，東門廣場中元搶孤區，透過互動感測