30年寄養媽媽「養出奧運金牌孩子」 見證27名兒女長大

高雄市社會局今舉辦寄養家庭表揚大會，45對寄養家庭到場獲贈獎盃；其中一名婦人陳美華與丈夫吳英文做寄養家庭超過30年，照顧多達27名孩子，是在場最資深的寄養媽媽，她說曾照顧過有多重障礙的雙胞胎兄弟，在她陪伴栽培下，2兄弟展現運動才能，在特殊奧運奪下金牌，感動地說「看到明明不是自己生的孩子，能呼喚自己一聲媽媽，整顆心就瞬間融化」。

回憶起這30個年頭中，令陳美華印象深刻的孩子，她說曾接手一名罹患心臟病重症的孩子，對方來到家中，她發現孩子嘴唇、指甲都是紫色，也沒辦法走路，她因此抱著孩子頻繁進出醫院，歷經2次大手術後，孩子才順利救回；她也曾經照顧過一對殘障、智障雙胞胎，在她的陪伴訓練之下，2兄弟展現驚人運動才能，2003年特殊奧林匹克運動會上分別奪下100公尺短跑和直排輪金牌。

做寄養家庭，面對不同原生家庭背景的孩子，難免在教育上遇到挫折，陳美華說，曾照顧過行為偏差的國中生，對方因從小缺乏關愛，養成習慣性偷竊，已經換過2次寄養家庭，在她不斷開導、關心孩子下，才慢慢矯正回來，她感慨地說，許多長期在安置機構的孩子若來到寄養家庭，生活習觀與人格心性需要磨合，但她仍願意給予關愛與照顧。

原本做美容師的陳美華，因婚後照顧家庭和一個兒子，加上母親中風，她選擇辭去工作做全職母親，兒子國小3年級時才投入做寄養家庭，兒子也漸漸習慣家中有不同孩子，她笑說曾一度不想再收養，但兒子喜歡家中有其他孩子陪伴玩樂，還哭著要她繼續收養，如今兒子已經結婚成家，她仍繼續把做母親的責任與愛，放入在每個寄養孩子上。