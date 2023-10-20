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何明瑞花10年紀錄金門輦轎文化 明辦首映邀你與神共舞

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由瑞齊傳播所製作的「武輦‧舞輦‧浯輦－金門的舞轎者」紀錄片，將於明天晚間19點在浯島城隍廟舉辦首映會，導演何明瑞將會到場跟民眾分享製片過程。圖／讀者提供
由瑞齊傳播所製作的「武輦‧舞輦‧浯輦－金門的舞轎者」紀錄片，將於明天晚間19點在浯島城隍廟舉辦首映會，導演何明瑞將會到場跟民眾分享製片過程。圖／讀者提供

由文化部與金門縣文化局指導，瑞齊傳播所製作的「武輦‧舞輦‧浯輦－金門的舞轎者」紀錄片，紀錄下2013至2022年，整整10年的金門輦轎文化活動，將於明天晚間19點在浯島城隍廟舉辦首映會，導演何明瑞將會到場，跟民眾分享製作過程。

「十年，一個與金門城隍爺的承諾。」最近才剛入圍第58屆金鐘獎「攝影獎」個人獎項的何明瑞表示，過去十年間，他陸續拍攝了微電影「回鄉飯」、「鞠‧麴」等金門紀錄，今年完成在金門的第三支紀錄片，也是金門獨特的輦轎文化：武輦·舞輦·浯輦—金門的舞轎者，將於明後兩天在金門首映，這也是他向城隍爺還願，歡迎金門的鄉親，以及台灣的朋友們一齊來—與神共舞。

據了解，「武輦‧舞輦‧浯輦－金門的舞轎者」紀錄片，透過鏡頭紀錄了金門輦轎文化活動的十年變遷。隨著鑼鼓的響起，神輦的律動，以及武轎者那專注的神情，這一場景充滿喜悅，也令人感動。他們的賁張手臂肌肉，隨著神轎的狂舞，汗水飛濺，這是金門民間生命力的完美呈現，也是金門人堅韌性格的真實展現。輦轎的舞動成為金門民俗祭典中最撼動人心的一幕，這些舞動的神靈，以最感動人的方式，賜予金門的子民們未來一年的風調雨順和平安吉祥。

主辦單位表示，武輦將金門武轎的輦動之美展現無遺，而舞輦則將民眾與神明歡愉共舞的畫面，以藝術之觀點完美詮釋。此外，浯輦，這特色獨具的輦轎形式，是金門文化的滋養，也是金門最珍貴的文化遺產。邀請民眾共襄盛舉，參與這場難得的首映會，一同感受金門輦轎文化的瑰麗與傳承。

金門 紀錄片 城隍爺

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