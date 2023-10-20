抗癌小詩人周大觀愛留屏東故鄉 輪椅救難英雄為閱讀傳愛作見證

周大觀文教基金會推動故鄉讀出希望，26年來捐贈屏東縣林邊國中、崎峰國小等校不間斷，今天再頒發讀出希望獎學金，鼓勵微笑天使陳芊卉、歡樂天使陳安安、暖心天使林禹亘、熱心天使薛丞芸、行善天使曾鈺鈞、樂觀天使葉冠緯等6名林邊國中學生，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。

周進華說，救難英雄蕭受明1959年生於屏東縣，幼時因意外延誤治療，致下肢萎縮癱瘓，現任屏東縣沿海救難協會理事長，以終身志工為樂，常坐著輪椅趕到災難現場指揮夥伴進行救助工作，30年來協助警方處理救援2867件，921大地震時更身先士卒，親率45位義工深入埔里、竹山、鹿谷等地救災，尤其自創的專為救難無線台號「小王爺」，成為各種災難救星，不愧為「救難英雄」。

周大觀文教基金會讀出希望中心主任金馨梅說，基金會1997年成立，由周大觀父母周進華、郭盈蘭和友人加拿大中文學校校長趙翠慧等人，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」遺志而成立；永續發行熱愛生命系列《呼叫小王爺》等勵志書籍、繪本以及生命典範紀錄片，先前於Youtube成立全世界最小的電視台—生命大學頻道，同時在周大觀的家鄉屏東大鵬灣，創辦第一個國際志工走讀中心。

她說，走讀中心推動讀萬卷書．行萬里路，歡迎全球志工走讀、公益換宿，走讀台灣．閱讀世界，大家一起帶動閱讀，閱讀生命，閱讀希望，閱讀愛無國界，閱讀無限可能；誠邀各界捐贈中英繪本、親子童書、心靈勵志、科普自然、哲學人文、生活教養、海洋新知等書送偏鄉，讓閱讀向下紮根，號召更多人放下手機．遠離網路，回到安靜書桌，用書交流．以文會友。 捐書洽詢專線：08-8758770、地址：屏東縣東港鎮南平路337號。