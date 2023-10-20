快訊

金鐘紅毯／巴鈺中空裝露纖腰 深V事業線現形

兩邊A錢？藍委質疑572噸進口蛋提領時間有蹊蹺 農業部這樣說

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

抗癌小詩人周大觀愛留屏東故鄉 輪椅救難英雄為閱讀傳愛作見證

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
周大觀文教基金會今天頒發6名屏東林邊國中學生讀出希望獎學金，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。圖／周大觀文教基金會提供
周大觀文教基金會今天頒發6名屏東林邊國中學生讀出希望獎學金，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。圖／周大觀文教基金會提供

周大觀文教基金會推動故鄉讀出希望，26年來捐贈屏東縣林邊國中、崎峰國小等校不間斷，今天再頒發讀出希望獎學金，鼓勵微笑天使陳芊卉、歡樂天使陳安安、暖心天使林禹亘、熱心天使薛丞芸、行善天使曾鈺鈞、樂觀天使葉冠緯等6名林邊國中學生，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。

周進華說，救難英雄蕭受明1959年生於屏東縣，幼時因意外延誤治療，致下肢萎縮癱瘓，現任屏東縣沿海救難協會理事長，以終身志工為樂，常坐著輪椅趕到災難現場指揮夥伴進行救助工作，30年來協助警方處理救援2867件，921大地震時更身先士卒，親率45位義工深入埔里、竹山、鹿谷等地救災，尤其自創的專為救難無線台號「小王爺」，成為各種災難救星，不愧為「救難英雄」。

周大觀文教基金會讀出希望中心主任金馨梅說，基金會1997年成立，由周大觀父母周進華、郭盈蘭和友人加拿大中文學校校長趙翠慧等人，為完成抗癌小詩人周大觀「熱愛生命、快樂生活」遺志而成立；永續發行熱愛生命系列《呼叫小王爺》等勵志書籍、繪本以及生命典範紀錄片，先前於Youtube成立全世界最小的電視台—生命大學頻道，同時在周大觀的家鄉屏東大鵬灣，創辦第一個國際志工走讀中心。

她說，走讀中心推動讀萬卷書．行萬里路，歡迎全球志工走讀、公益換宿，走讀台灣．閱讀世界，大家一起帶動閱讀，閱讀生命，閱讀希望，閱讀愛無國界，閱讀無限可能；誠邀各界捐贈中英繪本、親子童書、心靈勵志、科普自然、哲學人文、生活教養、海洋新知等書送偏鄉，讓閱讀向下紮根，號召更多人放下手機．遠離網路，回到安靜書桌，用書交流．以文會友。 捐書洽詢專線：08-8758770、地址：屏東縣東港鎮南平路337號。

周大觀文教基金會今天頒發6名屏東林邊國中學生讀出希望獎學金，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。圖／周大觀文教基金會提供
周大觀文教基金會今天頒發6名屏東林邊國中學生讀出希望獎學金，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。圖／周大觀文教基金會提供
周大觀文教基金會今天頒發6名屏東林邊國中學生讀出希望獎學金，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。圖／周大觀文教基金會提供
周大觀文教基金會今天頒發6名屏東林邊國中學生讀出希望獎學金，基金會創辦人周進華和第3屆全球熱愛生命獎章的蕭受明也到場見證。圖／周大觀文教基金會提供

屏東縣 詩人

延伸閱讀

新舊融合 屏東勝利星村遺構公園獲法國NDA設計雙金榮耀

「桃園不做、屏東搶著做」 藍綠議員爭取台積電帶動產業

2023屏東獎 屏東子弟王諾誠、黃品潔奪首獎...獲頒15萬元

台積電不進駐龍科三期 周春米：爭取對屏東人最好的

相關新聞

澎湖學國際學術研討會開幕 以石滬為主題探討世界遺產潛力點

澎湖的石滬與水下沉船為重要的歷史文化遺存，第23屆國際學術研討會今年以澎湖石滬為研究主題，並在開幕式中安排傅爾布萊特學術...

新舊融合 屏東勝利星村遺構公園獲法國NDA設計雙金榮耀

2023法國NOVUM DESIGN AWARD大獎得獎作品近日揭曉，屏東勝利星村遺構公園解構歷史建築樣貌，置入藝術新意...

絕美「關山賞夕陽」景區收費入不敷出 鎮公所找民間高手挽人氣

被CNN評為「世界12大絕美落日」的墾丁國家公園關山風景區，過去是免費景點，恆春鎮公所6年多前收回改收門票，曾風光為鎮庫...

漠視選手表現？台中亞運金牌選手100萬高雄打3折 藍營批落漆

高雄市議員鍾易仲昨質詢指出，中華隊在杭州亞運大放異彩，各縣市無不主動宣傳自家選手，但高市在亞運期間竟連一篇新聞稿都沒有，...

金門養豬業者引進新式密閉豬舍 讓畜牧場也能成為好鄰居

傳統的豬舍都很臭，常讓人望之卻步，在金門從事養豬業將近半世紀的金銘畜牧場引進永續豬肉飼養「新式豬舍運用置高床板」，成為金...

颱風受創 撤出設備 麥當勞墾丁店熄燈

繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店在小犬颱風過境後也停止營業，屏南地區麥當勞原只有東港店，2大餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。