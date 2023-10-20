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澎湖學國際學術研討會開幕 以石滬為主題探討世界遺產潛力點

中央社／ 澎湖縣20日電
澎湖石滬。示意圖／澎湖風管處提供
澎湖石滬。示意圖／澎湖風管處提供

澎湖的石滬與水下沉船為重要的歷史文化遺存，第23屆國際學術研討會今年以澎湖石滬為研究主題，並在開幕式中安排傅爾布萊特學術交流基金會、澎科大及加州大學戴維斯校區簽署MOU儀式。

「2023澎湖學第23屆國際學術研討會－海洋文化遺產國際交流」今天在澎湖喜來登酒店舉行，2天會議將安排6大場專題討論與論文發表，今年以澎湖石滬為研究主題，開幕式中澎湖縣政府也特別安排一場MOU簽約儀式，邀請傅爾布萊特學術交流基金會、國立澎湖科技大學及加州大學戴維斯校區等單位，簽定合作備忘錄。會中副縣長林皆興也致贈感謝狀給全程協助推動澎湖學的學者許雪姬。

今年學術研討會的籌劃，由澎湖縣政府文化局承辦，並委託國立澎湖科技大學執行，以探討本縣世界遺產潛力點－石滬群，及各項文化遺產的調查與研究為主軸，期望藉此使相關調研成果更加完備。

另為於國際上宣揚澎湖石滬群及各項文化遺產之獨特性與重要性，希冀透過國際學術研討會平台，強化澎湖與台灣本島縣市及國際友人間之交流，以汲取潛力點管理、維護、經營及行銷等相關經驗，激發澎湖石滬群世界遺產潛力點及各項文化遺產之行銷效益。

國立澎湖科技大學 世界遺產 澎湖縣

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