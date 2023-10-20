絕美「關山賞夕陽」景區收費入不敷出 鎮公所找民間高手挽人氣

被CNN評為「世界12大絕美落日」的墾丁國家公園關山風景區，過去是免費景點，恆春鎮公所6年多前收回改收門票，曾風光為鎮庫帶進近千萬元收入，但陸客禁令後開始虧損，近3年遇疫情持續虧損，疫後也未見轉好；鎮長尤史經說，為撙節開支，約雇人員已減半至6人，明年將委外經營，盼以民間企業經營方式活化，再現榮景。

海拔152公尺的關山風景區，位於恆春半島西南側，是觀賞墾丁國家公園西海岸落日和夕陽的高人氣景點，日治時期曾被票選為「恆春八景」，因被CNN評為「世界級12大賞落日景點」之一，人氣不墜，在開放大陸旅行團和自由行陸客來台時期，都列為必去景點，年遊客人次最高近12萬人。

關山風景區過去是墾管處經營維護的免費景點，恆春鎮前鎮長盧玉棟收回自營，2016年2月以環境清潔費名義在前後入口處收費，全票60元，鎮民免費，但陸客禁台令後開始虧損，近3年疫情禁令期間持續虧損，年遊客人次均不到6萬人，今年疫情降級之後也未好轉，約雇人員減半至6人，也勉強打平或小虧。

恆春鎮代陳進忠說，指關山夕陽美景名聲遠播，但賞夕陽不只關山風景區，附近空曠處高地都可觀賞，當地還有商家提供桌椅和餐飲服務，實施收費後，因景區的服務太陽春，不少遊客選擇在附近商家或路邊高地免費賞景，如果收費60元無法營利還虧損透支，不如透過免費，來帶動西海岸的整體旅遊人氣，以利地方經濟。