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離島國軍聘雇人員 地域加給擬調升

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
立委陳玉珍（左起）、楊曜、陳雪生爭取離島地區國軍聘雇人員地域加給。圖／陳玉珍辦公室提供
立委陳玉珍（左起）、楊曜、陳雪生爭取離島地區國軍聘雇人員地域加給。圖／陳玉珍辦公室提供

金門立委陳玉珍馬祖立委陳雪生及澎湖立委楊曜前天主持「離島地區國軍聘雇人員地域加給」協商會議，會中行政院人事總處釋善意，同意朝增加軍中約聘雇人員地域加給每月2150元的目標努力。若執行，3縣受益雇員共564人，年增經費約1455萬元。

陳玉珍說，調升軍中約聘雇人員的地域加給，一方面是追求公平正義，合理化待遇，另方面是鼓勵外離島軍聘雇人員能長留久任，期盼行政院能盡速核定，維護軍聘人員權益。地域加給是因應離島物價比台灣本島高昂，職務上並無高低、貴賤區別，所以要求人事總處積極正視這個問題。

國防部在協調會中說，地域加給調升案的預算規模約1455萬餘元，可由國防部人事經費內勻支，沒有問題。行政院人事總處人事長蘇俊榮和眾人研商後，同意軍中約聘雇人員地域加給按離島地區志願役軍人調增「數額」支給，計算後，軍中約聘雇人員的地域加給可望由現行的5150元調升為7300元，增加2150元，調幅41.7％。

陳玉珍表示，未來本案若核定通過後，金門地區受益人數為83人、馬祖18人、澎湖463人，可藉以提振約聘雇人員在軍旅中服務的工作士氣，享有在離島服務的合理待遇。

馬祖 陳玉珍 行政院

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