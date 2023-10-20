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颱風受創 撤出設備 麥當勞墾丁店熄燈

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店，也在小犬颱風過境受創後停止營業。記者潘欣中／攝影
繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店，也在小犬颱風過境受創後停止營業。記者潘欣中／攝影

繼肯德基13年前退出墾丁大街後，經營28年的麥當勞墾丁店在小犬颱風過境後也停止營業，屏南地區麥當勞原只有東港店，2大餐飲品牌相繼退出，墾丁人哀嘆是被高租金和恆春店分食客源影響。麥當勞總部表示，是基於整體商業考量決定撤出，鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」提供服務。

1995年3月開業的麥當勞墾丁店，位在墾丁大街入口的墾丁加油站旁，2層樓店面在本月初小犬颱風過境時受創，屋頂招牌全被吹歪；居民更發現，颱風過沒幾天，店家就撤出設備，有人猜測大整修，官網則證實「停止營業」。

屏東墾丁是南台灣旅遊勝地，也是餐飲兵家必爭之地，肯德基13年前因不堪租金調漲退出墾丁大街，曾引發一陣哀嘆，這次麥當勞墾丁店再無預警退出，墾丁人在地方網路社群平台「敲碗」盼肯德基回來。

黃姓居民說，麥當勞墾丁店是遊客和居民宵夜、早餐的好選擇，也是當地進步指標，屏南地區只有東港店，與墾丁相距10公里的恆春店開店前，恆春半島居民會開車到墾丁消費，是在地人甜美的回憶。

台灣麥當勞總部解釋，基於商業考量，屏東墾丁餐廳已於10月初結束營業，但鄰近商圈仍有「恆春恆公餐廳」繼續為恆春居民服務，墾丁店服務人員將移轉至恆春恆公店，盼舊雨新知繼續支持。

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