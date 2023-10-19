屏縣40年傳統書店「屏東文化城」老闆斜槓苦撐堅守信念

隨閱讀習慣、科技發展，傳統書店越來越難經營，屏東縣僅存傳統書店「屏東文化城」，明年1月邁入40年，屏東文化城老闆67歲李世儀仍苦撐書店，也斜槓經營團購補貼書店虧損，雖然曾想放棄，但當收書時，看到對方希望他將書能交給有緣人的那種使命、責任，決定繼續苦撐著。

「讓資源再利用，讓好書大家看」李世儀名片上印這兩句話，也是他經營書店信念。20多歲時，他白天在加工出口區工廠工作，晚間在夜市擺攤賣二手書，公司結束加工區工廠，他領到公司遣散費8萬元，用這筆8萬元租屋開書店，從3千本藏書到現今4萬本，一眨眼40年過去。

屏東文化城在屏東火車站附近，是屏東人共同回憶，北漂移居屏東人，連假回屏東，還會特別來逛書店，也有親子在書店挑選書後，請店家裝箱用寄的，假日時也有遊客慕名而來，或有遊客經過時發現「怎麼還有傳統書店」感到驚喜，趕緊拍照紀錄，李世儀自嘲，傳統書店是「稀有動物」。

屏東文化城除了新舊書籍外，也有暢銷書、當期雜誌，也有歐美日雜誌。電影「牯嶺街少年殺人事件」，當年在屏東開拍，電影中的舊書，就是出自屏東文化城。李世儀說，傳統書店全盛時期約在1980年代，錄影帶未盛行，屏東還有10多家書店，當時店內三個櫃檯結帳要排隊，以前放颱風假，書店滿滿都是人，但隨著閱讀習慣改變，科技發展，傳統書店漸走下坡，10年前開始他也在網路賣二手書，斜槓經營團購，靠著團購獎金收入，苦撐養活書店。

李世儀說，二手書仍有其價值，尤其珍藏版、絕版二手書，翻倍賣出，他曾收到一組七龍珠漫畫，全台僅兩千套，最後以一萬多元賣出。舊書仍有市場，他觀察，現今大家較喜歡保健類書籍，尤其中醫古書，失傳秘方，或命理風水類等主題，都受青睞。