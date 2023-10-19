林叨囝仔「3童在家自學」惹議 高雄市教育局回應了
網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」頻傳爭議，母親餵小孩吃生山羌肝臟，還疑似非法導購氣喘噴霧劑，林叨家有多名孩子在家自學，市長陳其邁要求相關局處徹查。教育局今天表示，3名國小學齡的孩子已申請自願放棄非學校型態實驗教育，9月19日以一般生身分轉回教育體制內就讀國小。
7寶媽Sydney常在社群分享孩子在家自學的情形，近日的連環負面爆料，讓網友關注這些孩子們的學習狀況。
高雄市教育局表示，外界關心網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」3子女就學情形，這3名國民小學階段學生原申請通過非學校型態實驗教育，從112學年第1學期起，已自願放棄個人實驗教育並轉回教育體制內就讀。3生因年齡不同，原申請通過非學校型態實驗教育期程，分別於112、114與117學年度結束。
教育局說明，今年9月15日收到3名學生的自願放棄聲明書後，9月19日已發函設籍學校，同意3名學生放棄原通過的個人實驗教育，並以一般生身分轉回教育體制內就讀國小。目前3名學生就學狀況正常，設籍學校將持續關懷學生，並針對學生學習狀況是否落後與融入團體生活適應問題，提供學生相關的協助與輔導。
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