延續金門坑道音樂節 昇恆昌金湖音樂節28日接棒登場

2023年金門坑道音樂節即將於本周登場，為延續音樂帶來的美好，昇恆昌首度結合坑道音樂節，將於本月28日在金湖廣場舉辦「金湖音樂節」，攜手音樂比賽常勝軍金湖、金城國中國樂團及金寧鄉樂齡古箏進階班，帶來長達120分鐘的國樂饗宴，邀請民眾共襄盛舉。

昇恆昌表示，他們在2020年首度舉辦的「昇恆昌音樂藝術節」，受新冠肺炎疫情影響停辦兩年後，今年捲土重來，選定在坑道音樂節結束後的首個周六，繼續為民眾帶來悠揚的樂聲。「金湖音樂節」當天將由成軍僅4年、現有11名成員的金寧鄉樂齡古箏進階班打頭陣，一連帶來《雨夜花》、《甜蜜蜜》等多首膾炙人口的懷舊曲目，與大家分享箏樂之美。

緊接登場的是，成軍短短5年，2019年於全國學生音樂比賽初試啼聲，即獲優等，並於今年全國學生音樂比賽拿下特優殊榮的金湖國中國樂團，將一口氣帶來9首曲目，值得注意的是，學子們將改編超夯的國語金曲《愛你》、《孤勇者》，透過傳統樂器的樂團合奏，為大家帶來耳目一新的演出。

壓軸登場的金城國中國樂團，是多次在全國學生音樂比賽獲得特優、優等的常勝軍，除了將帶來東方代表、台語金曲歌后黃妃的主打歌《追追追》、日本動漫主題曲《魔女宅急便》，也將帶來西方經典的《D大調卡農》、《第一二胡狂想曲》等曲目，東、西方風格迥異的曲目，將透過學生們的樂聲淋漓盡致地展現。

昇恆昌表示，金湖音樂節提供給金門音樂學子有更多舞台表演的機會，勉勵孩童多元學習、培養興趣及專長，並保留傳統國樂精神，傳承國樂的珍貴價值，在金湖廣場舉辦希望帶給往來金門的旅客豐富的旅遊體驗。