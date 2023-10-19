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美濃青年返鄉種稻奪全國亞軍 老農大讚：後繼有人

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
曾毅平首度參加全國稻米達人冠軍賽獲得亞軍殊榮。記者蔡世偉／攝影
曾毅平首度參加全國稻米達人冠軍賽獲得亞軍殊榮。記者蔡世偉／攝影

112年全國稻米達人冠軍賽於日前公布成績，高雄美濃地區獲得亮眼成績，年僅37歲的青農曾毅平獲得亞軍，高齡73歲的「士官長」巫璋貴獲得優選。其中青年返鄉的曾毅平，首度參賽就獲得亞軍佳績，更讓在一旁參賽多年，也是2019年全國亞軍的老農巫璋貴大讚，美濃的好米後繼有人。

112年全國稻米達人冠軍賽共有822位農友參賽，只有10位農友能入圍最後階段甄選，高雄美濃區卻一次入圍2位，1位是年僅37歲的青農曾毅平，另1位是高齡77歲的巫璋貴。曾毅平表示，自己返鄉務農12年，直到近3年才決定參加比賽，去年因為肥料控制不當，甚至連第一階段都沒入選。今年記取教訓捲土重來，直接成為是美濃良質米推廣20年以來最年輕的美濃米王，並代表美濃參加全國賽，一舉獲得亞軍。

曾毅平本身是商業專業出身，返鄉務農後除了倚靠父親手把手教導外，自己也常參加農業課程增進本職學能，他更是美濃地區第一位使用無人機灑藥、施肥的農民。曾毅平謙虛表示，想成為冠軍米沒有捷徑，一切都得一步一腳印，充足的水源、肥料的控制，就連巡田也要比別人頻率更高，「田裡雜草沒清除乾淨，不僅影響收成，也會影響稻米品質。」

曾毅平直言種稻利潤相當低，要求高品質就得犧牲產量，自己除了家中土地外，也承租農田種稻，提高產量增加利潤，再加上休耕時會加種紅豆、白玉蘿蔔等高經濟價值的作物增加收入，「光靠種稻，那真的是做身體健康的。」

曾毅平這次在全國大賽獲得亞軍，他自認算是惜敗，繼續努力打算明年衝擊冠軍寶座。除此之外，曾毅平夢想能承租更多農田種植稻米，透過大面積的種植以及引進「設施農業」，將美濃米的品質控制更穩定，提高農民收益，甚至成為「農企」般的產業，曾毅平笑說：「這要投入的成本非常高，目前還沒有到這一步，只能慢慢來。」

曾毅平（左二）、巫璋貴（右二）代表高雄美濃地區參加全國稻米達人冠軍賽分別獲得亞軍、優選。圖／美濃農會提供
曾毅平（左二）、巫璋貴（右二）代表高雄美濃地區參加全國稻米達人冠軍賽分別獲得亞軍、優選。圖／美濃農會提供
37歲的曾毅平以最年輕美濃米王之姿在全國稻米達人冠軍賽大放異彩。圖／美濃農會提供
37歲的曾毅平以最年輕美濃米王之姿在全國稻米達人冠軍賽大放異彩。圖／美濃農會提供

美濃 稻米 青農

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