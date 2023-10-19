屏縣敬老卡可搭火車、重陽加碼 每月500元使用量增116％

屏東縣敬老卡從今年7月1日起第一波開放社福卡點數可搭火車，又逢重陽節加碼賀禮，自10月起調高每月補助點數為500元，使用率及申請量均明顯成長，加碼服務讓長輩很有感。

屏東縣社會處統計，敬老卡今年上半年每月平均1萬9324人次使用，今年7月起開放補助點數搭火車，每月使用人次平均4萬1785人次，較上半年成長116％。屏東縣社福卡搭乘火車單趟次不限額，只要起站或迄站於屏東縣境內站點，該趟次車資本月補助點數500元額度內，全額補助，長輩搭乘火車人次每月多達2萬6千人次。

社會處指出，開放搭乘火車讓敬老卡申請量較上半年成長76%，又逢重陽節加碼賀禮，自10月起乘車點數自330元加碼為500元，統計10月上半月申請量暴增180%。

社會處指出，若已有敬老卡者，請持卡至縣內33處鄉(鎮、市)公所及屏東市8處聯合里辦公室過卡調高500元乘車加碼金；如果尚未有敬老卡，只要年滿65歲縣民，請攜帶身分證、2張2吋照片及印章，就近到任一處公所就能申辦，或網路搜尋「屏東縣便民服務整合申辦平台」提出線上申請，即刻揪好友來趟重陽節小旅行。