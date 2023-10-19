記得儲水！高雄31日停水33小時14區46萬戶受影響

台水公司南區工程10月31日將辦理溪埔及大泉伏流水管徑2200毫米原水管銜接高屏溪攔河堰3200毫米原水管工程，攔河堰原水管須停抽原水，影響坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水，鳳山等13區當天上午8點起停水至11月1日共33小時，林園區則10月31日上午8點起停水16小時，共46萬戶受影響。

台水公司表示，楠梓、梓官、橋頭、彌陀、阿蓮、大社、仁武、林園等8區屆時全區停水，鳳山、左營、岡山、鼓山、大寮、小港等6區部分停水，總計約41萬戶停水，5萬戶水壓降。由鳳山水庫供水的臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區（大發基地）則不受影響。

鳳山區停水區域有埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南停水。

岡山區石潭、福興里停水；左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝里；鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生里停水。

大寮區停水區域內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮里；小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）里、店鎮里（沿海路以東、工業用除外）及二苓里（沿海路以東）、大苓里（沿海路以東）、坪頂里及大坪里停水。

林園區停水時間為10月31日上午8點至晚間12點，停水區域為林園、東林、仁愛、文賢、潭頭、中厝、林內、王公、廣應、溪州、五福、港嘴、港埔、龔厝、林家、頂厝、中芸、鳳芸、中汕、西汕、東汕、北汕、溪西、中門里。

水壓降低區域有岡山區全區（石潭、福興區除外），鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，水公司提醒民眾在停水前6小時要完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。