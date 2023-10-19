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香蕉研究所 推動加值利用

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東九如鄉台灣香蕉研究所推動香蕉全株加值利用，每年販售蕉苗約200萬株，占全國一半，近年研發20多種香蕉產品，包括香蕉果乾、脆片、香蕉花茶，近期推出香蕉花萃取製作的香蕉花洗面露、香蕉花精露、保濕乳液、防蚊液等，農民使用後稱讚，產品讓人驚喜

台灣香蕉研究所致力香蕉保種、改良、生產與運銷，近年開發香蕉產品，包括香蕉乾、香蕉脆片、香蕉沙其馬、綠蕉蘿蔔糕等近20種產品，近期推香蕉花萃取研發洗面露等產品，並將閒置蕉苗切片室改造成販賣部，讓農民認識香蕉多元應用。

香蕉研究所長邱祝櫻說，香蕉花萃取液有很淡的香氣外，還有一點保濕滋潤，研究所以香蕉花純露做基底，開發系列保養品；香蕉研究所說明，多元產品開發，有助提高香蕉加工產品附加價值，香蕉生產過剩時，能透過加工解決產銷失衡。

簡姓蕉農表示，看到各式香蕉產品，真的很驚喜，從吃的到用的，甚至還有文創商品，每次來買蕉苗時就順便買一樣帶回去品嘗，香蕉乾、香蕉脆片相當好吃；現場消費者也說，新推出精露、保養品試用感覺不錯，很難想像是香蕉花萃取製作。

香蕉 農民 驚喜

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