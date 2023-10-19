聽新聞
test
0:00 / 0:00
香蕉研究所 推動加值利用
屏東九如鄉台灣香蕉研究所推動香蕉全株加值利用，每年販售蕉苗約200萬株，占全國一半，近年研發20多種香蕉產品，包括香蕉果乾、脆片、香蕉花茶，近期推出香蕉花萃取製作的香蕉花洗面露、香蕉花精露、保濕乳液、防蚊液等，農民使用後稱讚，產品讓人驚喜。
台灣香蕉研究所致力香蕉保種、改良、生產與運銷，近年開發香蕉產品，包括香蕉乾、香蕉脆片、香蕉沙其馬、綠蕉蘿蔔糕等近20種產品，近期推香蕉花萃取研發洗面露等產品，並將閒置蕉苗切片室改造成販賣部，讓農民認識香蕉多元應用。
香蕉研究所長邱祝櫻說，香蕉花萃取液有很淡的香氣外，還有一點保濕滋潤，研究所以香蕉花純露做基底，開發系列保養品；香蕉研究所說明，多元產品開發，有助提高香蕉加工產品附加價值，香蕉生產過剩時，能透過加工解決產銷失衡。
簡姓蕉農表示，看到各式香蕉產品，真的很驚喜，從吃的到用的，甚至還有文創商品，每次來買蕉苗時就順便買一樣帶回去品嘗，香蕉乾、香蕉脆片相當好吃；現場消費者也說，新推出精露、保養品試用感覺不錯，很難想像是香蕉花萃取製作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言