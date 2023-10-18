金門國家公園揭牌改隸國家公園署 歷任處長回娘家見證

內政部國家公園署於今年9月20日成立，金門國家公園管理處更名為內政部國家公園署金門國家公園管理處今天正式揭牌，金管處長鄭瑞昌表示，揭牌典禮象徵著一個新的開始，金管處將會更加努力達成國家公園永續經營的核心，與金門鄉親攜手合作，共同打造新時代金門國家公園。

這場意義重大的揭牌典禮，包括內政部國家公園署長陳茂春、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣政府副縣長李文良、金門縣議會蔡其雍議員、王國代議員、金寧鄉公所鄉長楊忠俊、金寧鄉民代表會主席黃文欣及金管處歷任處長許文龍及曾偉宏等人都出席觀禮。

曾任金管處長的陳茂春表示，期待內政部國家公園署金門國家公園管理處揭牌後能在保育跨域合作、國際深度交流、園區在夥伴關係及環境友善設施等各方面，結合國際永續發展（SDGs）概念，發揮創意，規劃各項體驗活動，再創佳績。

鄭瑞昌表示，金門國家公園在84年10月18日成立，是我國首座以維護歷史文化資產、戰役紀念為主，兼具自然資源保育的國家公園，今日適逢金門國家公園管理處28週年處慶，國家公園是台灣國土利用資源保育的典範，打造國家公園品牌也是行銷台灣品牌、與世界接軌的最佳途徑管道。他也提到，在疫情趨緩後，金門國家公園111年遊客數達191萬人次，今年到9月也已達159萬人次，除了國人熱愛前來金門旅遊外，金門國家公園特有的戰役史蹟與傳統建築文化，加上位於東亞地區鳥類遷徒的多樣棲息環境途徑，也深受非常多國際旅客喜愛與關注，吸引更多年輕遊客族群，活絡後疫情時代觀光產業發展。