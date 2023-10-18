小琉球生態資源衰退 業者：有責任旅遊 降低環境衝擊

屏東縣琉球鄉近年來，每到連假幾乎萬人登島，生態、觀光與漁業衝突成難解習題，綠色和平走訪並針對6個遊憩點進行海洋生態調查，發現小琉球沿岸魚類資源幾近枯竭、珊瑚生態衰退。小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳玉文說，遊客從自身做起，垃圾減量。在地旅宿業者認為，要有意識的選擇、有意思的旅遊，達成有責任的旅遊，降低環境衝擊影響。

屏東縣府海洋及漁業事務管理所表示，縣府從2021年起著手復育珊瑚、硨磲貝，其中珊瑚監測結果平均存活率達8成，另長硨磲貝及海葵的復育成效不佳，存留率約5%，今年增加珊瑚復育點位、株數與新增復育馬尾藻（杉福、漁埕尾、龍蝦洞等潮間帶），硨磲貝因去年復育成效不佳，今年改以籠具養殖試驗，成效仍在監測中。

海漁所表示，今年新增水質調查，了解小琉球汙染源分布，分析影響生物消長，並研議改善水質政策。環保局表示，琉球興建4座聚落式汙水處理設施，淨化琉球鄉生活汙水，維護周邊海域水質及海洋生物多樣性。

海漁所指出，加強保育巡守，去年輔導成立琉球水產動植物繁殖保育區巡守隊，今年擴大至全島6個重點區域，縣府持續投入生物資源調查、監測及復育工作，並視科學調查結果滾動調整相關措施。

琉球區漁會前總幹事蔡寶興說，琉球鄉面積僅6.8平方公里，這麼多人在島上，造成環境壓力，琉球有觀光、漁業、生態保育課題，當島上人數壓力越來越多，自然影響資源，相關單位要提配套，才能永續。

琉球鄉距離台灣本島僅20分鐘船程，蔡寶興說，琉球一整年沒有東北季風，除颱風外，整年幾乎都可以觀光，其他離島鄉鎮，面臨東北季風，至少還可以修養生息，琉球幾乎全年無休。對於琉球發展，重要是永續，漁業、觀光休閒產業，要整合好，才不會亂了套衍生衝突。

屏東縣琉球觀光發展協會理事長許博翰說，業者也在調整步伐，不提供一次性盥洗用具，不提供影響環境的清潔用品，都要再加快腳步。未來要朝向觀光保育，透過保育行動帶動地方意識，讓大家有感。

小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳文玉，觀光業者要負起相關責任，遵守政府相關規範，不要因為管制就反對，這樣無法雙贏，會滿盤皆輸，主管機關要負起管理責任。遊客也要自主意識，減少垃圾量，不要製造一次性垃圾。

琉球一家民宿業者說，旅宿業者做好環保標章推動，環境教育做起，遊客選擇友善環境旅店，有意識的選擇到有意思的民宿，成為有責任的旅遊。