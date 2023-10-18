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高雄31日起部分停水33小時 13區46萬戶受影響

中央社／ 高雄18日電

台水公司南區工程處因辦理銜接高屏溪攔河堰原水管工程，自31日上午8時至11月1日下午5時共停水33小時，影響區域包括鳳山、楠梓等13區，將有41萬戶停水、5萬戶降壓。

台灣自來水公司今天發布新聞稿指出，因辦理「溪埔及大泉伏流水管徑2200mm原水管銜接工程」，需配合停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，請民眾提前儲水備用。

台水指出，此次工程停水影響區域有13個行政區，有41萬戶停水、5萬戶降壓。全區停水包括彌陀、梓官、橋頭、楠梓、阿蓮、大社、仁武、林園等。

部分停水區域包括岡山區石潭、福興；左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝。

鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生。大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。

鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。

小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）里、店鎮里（沿海路以東、工業用除外）及二苓里（沿海路以東）、大苓里（沿海路以東）、坪頂里及大坪里。

降壓區域包括岡山區（石潭、福興區除外）、鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。

另外，鳳山水庫供給的工業區，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區（大發基地）不受影響。

停水

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