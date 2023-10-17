台東劃設首座有機農業促進區 面積182公頃全台最大

台東縣上月初加入國際有機推動組織，今天更進一步公告劃設成立「關山鎮梓園有機農業促進區」，總面積182公頃，整合梓園碾米工廠轄下的5個產銷班逾百位農友響應有機溝作，農民可享國有地租約優惠及提高農機個人補助，不僅是宜花東首處，面積也是全國最大。

台東縣今年9月初加入國際有機運動促進會（簡稱IFOAM）及「亞洲地方政府有機農業促進會」（簡稱ALGOA）。縣長饒慶鈴今天下午在縣府舉辦記者會，邀請農糧署、農改場、梓園碾米廠及關山農友等單位人員，見證台東成立首座有機農業促進區。

農糧署台東分署長徐煇妃表示，2018年有機農業促進法通過，農糧署已投入10億經費推動，為拓展有機面積，陸續在各地成立促進區，關山鎮有機農業促進區之中，84％農地已通過有機驗證，劃設農友可享承租國有地六折優惠、承租期保證10年，農業機械個人使用補助從三分之一提高至二分之一等項優惠。

縣府農業處長許家豪說，台東有機農業生產以小農為主，最常遇到鄰田汙染，成立有機農業促進區後，不僅可解決鄰田汙染問題，同時擴大生產區域規模，有助於計畫性生產及未來銷售規畫，推動產業六級化。