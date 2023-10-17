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台東劃設首座有機農業促進區 面積182公頃全台最大

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）與農糧署台東分署長徐煇妃（右）共同宣布台東成立首座有機農業促進區。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴（左）與農糧署台東分署長徐煇妃（右）共同宣布台東成立首座有機農業促進區。記者徐白櫻／攝影

台東縣上月初加入國際有機推動組織，今天更進一步公告劃設成立「關山鎮梓園有機農業促進區」，總面積182公頃，整合梓園碾米工廠轄下的5個產銷班逾百位農友響應有機溝作，農民可享國有地租約優惠及提高農機個人補助，不僅是宜花東首處，面積也是全國最大。

台東縣今年9月初加入國際有機運動促進會（簡稱IFOAM）及「亞洲地方政府有機農業促進會」（簡稱ALGOA）。縣長饒慶鈴今天下午在縣府舉辦記者會，邀請農糧署、農改場、梓園碾米廠及關山農友等單位人員，見證台東成立首座有機農業促進區。

農糧署台東分署長徐煇妃表示，2018年有機農業促進法通過，農糧署已投入10億經費推動，為拓展有機面積，陸續在各地成立促進區，關山鎮有機農業促進區之中，84％農地已通過有機驗證，劃設農友可享承租國有地六折優惠、承租期保證10年，農業機械個人使用補助從三分之一提高至二分之一等項優惠。

縣府農業處長許家豪說，台東有機農業生產以小農為主，最常遇到鄰田汙染，成立有機農業促進區後，不僅可解決鄰田汙染問題，同時擴大生產區域規模，有助於計畫性生產及未來銷售規畫，推動產業六級化。

縣府指出，台東縣有機驗證面積1328公頃，友善耕作面積1139公頃，合計2467公頃，面積占全台12％、位居全台第三，「關山鎮梓園有機農業促進區」將是東部首座，面積全國最大。梓園碾米廠以生產「皇帝米」著稱，歷史可追溯至日治時代，當時是進貢日本天皇的御用米。

台東關山鎮是花東平原重要產稻區之一，米食產品琳瑯滿目。記者徐白櫻／攝影
台東關山鎮是花東平原重要產稻區之一，米食產品琳瑯滿目。記者徐白櫻／攝影
「關山鎮梓園有機農業促進區」面積182公頃，主要位於關山鎮德高里，超過百位農友加入。記者徐白櫻／攝影
「關山鎮梓園有機農業促進區」面積182公頃，主要位於關山鎮德高里，超過百位農友加入。記者徐白櫻／攝影
台東縣府舉辦記者會，農糧署、農改場、梓園碾米廠及關山農友等單位人員見證台東成立首座有機農業促進區。記者徐白櫻／攝影
台東縣府舉辦記者會，農糧署、農改場、梓園碾米廠及關山農友等單位人員見證台東成立首座有機農業促進區。記者徐白櫻／攝影

台東 農糧署 國有地

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