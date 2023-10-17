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雪峰橋坍方下月才能搶通 南橫全線通車要再等1個月
台20線南橫公路台東段雪峰橋路基7月底遭豪雨沖毀，高雄通往台東交通中斷至今，預計10月30日搶通。南區養護工程分局表示，海葵、小犬等颱風接連侵襲，造成雪峰橋上邊坡坍方及涵管流失，加上入秋後白天施工時數驟降，搶修進度不易推展，此路段預計11月底完成修復，屆時恢復南橫公路有條件全線復通。
台20線南橫公路去年5月1日全線通車，今年接連面臨杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵及小犬颱風等五個颱風侵襲，7月29日杜蘇芮颱風造成台20臨105線38.8K~39.2K（雪峰橋便道路段）沉陷變形100公尺、路基流失200公尺，南橫公路高雄段至台東段交通全面中斷。
雪峰橋路基流失搶修工程原計10月30日完工復通，但因颱風陸續來襲產生許多變數。
南區養護工程分局說明，雪峰橋路段便道位於卑南溪上游之源頭（哈里博松溪），上邊坡有大量崩坍造成崩積土砂堆積，8月1日起進場搶修，連續颱風豪雨導致土壤及坡地含水量飽和，不時發生坍方落石，施工過程險象環生，嚴重阻礙工程推展。
9月3日海葵颱風來襲期間，台東地區24小時累積雨量超過400毫米，再度造成38.9K上邊坡坍方5千立方公尺，且將已埋設完成的涵管沖毀，接踵而來的小犬颱風又造成上邊坡坍方約2千立方公尺，涵管流失再次流失。
南分局表示，經綜整現況及汛期將結束等因素，考量通行安全及邊坡仍須清理保護，雪峰橋路段預計可在11月底完成修復並開放民眾通行。
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