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學生限定！上高雄機車駕訓班只需500元 考上再抽ipad與萬元禮券
高雄市區監理所鼓勵年滿18歲的學生，先上機車駕訓班再考駕照，不限戶籍地，即起到11月底，只要報名高雄市指定的5家機車駕訓班，考取駕照後先補助1300元，「憑學生證」再給1000元，等於只花500元上駕訓班，並可參加抽獎，有機會得ipad、Apple Watch與萬元全聯禮券獎。
高雄市區監理所表示，據統計分析，經機車駕訓班訓練者，違規風險降低56%，肇事風險降低35%，顯示機車駕訓制度確有其成效，因此與駕訓班、光陽機車合作，補助學生先上駕訓班，再考機車駕照。
高雄市區監理所表示，此次補助的學生的對象，年齡無上限，即使是在職專班學生、外縣市到高雄求學的學生均適用，先上指定駕訓班，考取駕照後政府先補助1300元，「憑學生證」再加碼給1000元獎學金，等於花500元即可上駕訓班。
另報名駕訓班且考上駕照者，還可參加抽獎，有機會得全聯禮券1萬元等66個禮券獎，另提供一部ipad、兩支Apple Watch，至光陽機車購車再送家樂福1000元禮物卡。
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