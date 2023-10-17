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馬西大橋露曙光 澎湖環狀道路最後一塊拼圖

中央社／ 澎湖縣17日電

澎湖縣政府計畫興建馬公與西嶼間的「馬西大橋」露曙光，在探尋民意支持後評估提報中央核定爭取經費補助，未來與建澎湖本島環狀島道路完成，不用再走回頭路，非常便捷。

澎湖縣政府為打通馬公市、湖西鄉、白沙鄉到西嶼鄉環狀交通連結，促進物流、人流、金流跳躍倍數成長，達成節能減碳、縮小城鄉差距，辦理「馬公西嶼大橋(西瀛大橋)興建計畫可行性評估」推動。

縣府工務處今天表示，19日辦理的2場地方說明會，上午場9時30分地點在西嶼鄉赤馬村活動中心、下午2時30分在縣府地下1樓大禮堂，歡迎地方鄉親踴躍參與。

計畫馬公與西嶼跨海間的馬西大橋，歷任澎湖縣長都有此計畫，包括民進黨首位的前縣長高植澎早在民國84年時任內時即有意規劃興建馬西大橋，當時還在橋中段規劃一座「澎湖塔」，可登高欣賞整個澎湖內海景觀，可惜高植澎因案停職未能持續。

縣長陳光復今年5月議會定期第大會中辦理「馬公西嶼大橋（西瀛大橋）興建計畫可行性評估」推動，讓馬西大橋興建案再露曙光。9月11日趁交通部長王國材視察澎湖時，陳光復提出計畫及爭取經費，希望中央協助完成環繞內海交通網路，讓澎湖本島交通網成為完整的圓形，創造地區經濟發展加值效益。

不過，考量施工經驗、澎湖地質海中基樁打設對工程技術考驗，加上地方專業技術及經驗不足，建請援引跨海大橋模式由中央全額補助且代辦建造。依工務處資料，馬西大橋初步規劃以馬公重光、西嶼赤馬兩端海域最近距離，以及兩地的銜接道路規畫，全長約5公里。

馬公 澎湖縣 陳光復

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