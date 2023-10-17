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屏東重陽大禮包 人瑞萬元
九九重陽節即將到來，屏東縣長周春米昨宣布今年屏東縣重陽大禮包，由文化、社會、交旅處及衛生局共同推出「老人＋」，包括首創銀髮藝術節，敬老卡從每月330元加碼到每月500元，擴大小黃公車21條線、假牙補助，90歲以上重陽敬老金加碼2千到1萬元，地方長者開心不已。
屏東至今年8月65歲以上15萬7845人，占全縣人口19.82%，為全台第6「老」的縣市，今年重陽大禮包包括：文化處「白嘉莉的美麗世界」畫展；社會處敬老卡乘車補助、重陽敬老金、銀閃閃藝術節；衛生局長者假牙補助及「小米造咖」；交旅處小黃公車加碼路線等。
縣府表示，今年重陽敬老金，90到99歲從500元提高到2000元，100歲以上從3200元提高到1萬元，擴大小黃公車21條路線、提供樂齡遊程長者半價優惠。
縣府表示，「長者假牙補助」擴大補助至一般戶，每月一次「小米造咖」。也首度辦理銀髮藝術節，邀請白嘉莉展出多幅藝術創作，並安排歌手演唱老歌。
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