高雄重陽敬老金加碼「市府全負擔」 議員建議這樣做

高雄市議會定期會今天進行財經部門質詢，市議員邱俊憲針對今年高雄宣布加碼生育津貼、重陽敬老金和發送教師節紅包質詢主計處和財政局，指3項都是「非法定支出」，必須全由地方政府的市庫負擔財政，認為應該將非法定預算編列制度化與法制化，讓市府能有依循，編列為正式預算。

邱俊憲說，社會局每年決算報告中，金額上看百億，一定比例是「非法定社會福利」，就是地方政府的自由財源、不由中央補助，高雄每位市民平均享受到的社會福利額度已是六都第一，社福預算相當大，他希望能夠爭取將「非法定社會福利預算編列制度化」。

他並舉例，今年高雄將重陽敬老禮金增加500元，就是從非法定預算中編列，每人拿到1500元禮金，一年就需8億6011萬，比往年多增加2億，若此政策每年延續，預算只會往上加，市府財務壓力也會增加。

邱俊憲說，今年4月增加生育津貼，每胎都補助3萬，就是用墊付案方式到議會審議，另外本月發放的重陽敬老津貼，同樣是以非法定的社會福利支出；他從104年起爭取訂定排富條件，目前仍停留在倡議階段，希望主計處長、財政局長能加速編列法治依據，讓未來變非法定預算的編列更有明目且快速，市府也有其依據。

「不要把非法定社會福利變成政策紅包，讓外界形容市長在發紅包」，邱俊憲認為應該將其法制化，消除外界對於發紅包的汙名化，像是今年陳其邁宣布在教師節發送每位教師禮券，同樣是列入非法定社會福利。

邱當場詢問主計處長李瓊慧「明年還會發嗎」，李苦笑後說依政策延續性，再發的機率相當高，邱則說不可能今年給紅包，明年就不給， 因此在每年都發的情況，就必須考量市府財政，因此將非法定社福制定法源依據是必要的。