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高雄龍德新橋完成鋼橋組立 直通民族路年底有譜
配合高雄輕軌今年底成圓，高市府加速推進龍德新路貫穿至民族路工程，其中跨越愛河的龍德新橋新建工程近日完成鋼橋組立，市府期盼明年3月底就能直通民族路。
高雄輕軌路線預計年底成圓，第2階段C24站到C32站路段正加緊趕工，目前進度穩定超前，為降低交通衝擊，大路口都採半半封閉。全案各橫交路口預計9月底陸續完工通車，盼在10月下旬能鋪軌完成。
配合輕軌施建，高市府也同步推進龍德新路貫穿到民族路工程，除拓寬龍德新路，並新建一座長190公尺、寬26公尺，跨越愛河的龍德新橋。這座橋不落墩於河道，以保護河道水流順暢，施工過程在上游、下游側處各搭設10公尺寬的鋼便橋，並架設2部120噸輪型吊車吊裝鋼橋，今年9月已完成鋼橋組立，預計今年12月底通車。
高市府強調，龍德新橋周邊緊臨輕軌、愛河之心、義享天地及好市多，橋梁主結構吊裝完成後，龍德新路貫穿到民族路工程將往前邁一大步，盼明年3月底可直通到民族路，目前地政局也進行民族路以西、大順路以南的107期重劃區開闢工程。
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