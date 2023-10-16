屏縣重陽禮敬老卡每月500元 敬老金90歲以上2千到1萬元

九九重陽節即將到來，屏東縣長周春米今宣布，112年屏東縣重陽大禮包，由文化處、社會處、衛生局、交旅處，共同推出「老人＋」，包括首創銀髮藝術節、敬老卡從每月330元加碼提高每月500元，擴大小黃公車21條線、假牙補助，90歲以上重陽敬老金加碼2千到1萬元，照顧長者。

80歲黃姓老翁說，敬老卡從每月330元提高到500元，還可搭火車跨縣市，最期待年底四重溪溫泉。剛滿65歲黃姓老婦說，重陽大禮包有399元郵輪巴士、小黃公車路線擴大，這些都超方便，不用人帶也可以跟三五好友相約出遊趴趴走。

屏東縣府表示，重陽大禮包，文化處推出「白嘉莉的美麗世界」藝術畫展；社會處敬老乘車補助，每月提升到500元、重陽敬老金、銀閃閃藝術節；衛生局長者假牙補助及小米造咖；交旅處的小黃公車加碼路線、交通船優惠、樂齡遊程及觀光優惠等。

縣府社會處統計，截至今年8月為止，65歲以上人數計15萬7845人，占全縣口比例19.82%，為全台第六「老」縣市。

縣府表示，爭取經費，敬老乘車補助提高到500元，90歲以上重陽敬老金，90歲到99歲從500元提高到2000元，90歲以上長者5763人，100歲以上從3200元提高到1萬元，百歲人瑞有120人。擴大小黃公車21條路線、提供樂齡遊程長者半價優惠及旅宿業者加碼「觀光優惠」，讓長輩能「開心玩」。

縣府表示，牙齒好壞除影響長輩營養攝取，也影響生活品質，「長者假牙補助」擴大補助至一般戶，規畫「吃在地、食當季、質地調整」每月一次的「小米造咖」，讓長者能安心吃、開心吃。

今年也首度辦理銀髮藝術節，邀請白嘉莉展出多幅藝術創作，並安排熱門歌手演唱老歌、規畫銀髮市集、老年議題講座等活動。期待透過跨局處整合規畫老人+系列重陽節活動，讓長輩在屏東享受自主自立在地安老生活。

屏東縣議員梁育慈說，除了增加敬老卡使用範圍和額度外，地方也非常關心假牙、疫苗補助及65歲健保費用補助等，未來縣府應要逐年「常態化」擴編長者福利預算，讓長者獲得更好的照顧。