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高雄龍德新路向東延伸計畫 橋梁工程吊裝完成

中央社／ 高雄16日電

龍德新路向東延伸計畫最重要跨越愛河龍德新橋橋梁工程，9月進行鋼橋主結構吊裝作業，日前完成鋼橋組立。整體工程預計12月底前完成，可提升大順商圈的交通服務水準。

龍德新路向東延伸計畫，是將龍德新路拓寬後，延伸至河堤南路串連107期市地重劃區道路到民族一路。其中最重要跨越愛河龍德新橋橋梁工程於9月進行鋼橋主結構吊裝作業，並於日前完成鋼橋組立。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，龍德橋採不落墩於河道方式，以保護河道水流順暢，施工過程於上游、下游側處各搭設10公尺寬的鋼便橋，架設2部120噸輪型吊車進行鋼橋吊裝作業。

工務局新建工程處指出，吊裝順序主橋面由A2橋台往A1橋台，拱圈由兩端橋台往中間閉合，以確保施工安全無虞。而整體龍德新路向東延伸計畫工程，則預計12月底前完成。

工務局表示，工程位於交通繁忙及施工介面較多的路段，周邊緊臨輕軌、愛河之心、義享天地及美式商場好市多，施工團隊將努力於工期內如期如質完成整體工程，可望提升大順商圈的交通服務水準。

愛河 重劃區 輕軌

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