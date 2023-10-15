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揭開百年老宅神秘面紗 萬年溪畔鼎昌號李宅保存再生

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鼎昌號李宅空拍圖。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
鼎昌號李宅空拍圖。圖／屏東縣府城鄉發展處提供

屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，是座華美庭院與建築的精緻老建築，時空轉換漸被城市發展掩上面紗。鼎昌號李宅見證從清領、日治、傳教士來台，民國政府等不同時期，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，預計2024年底完工，2025年將開放部分空間，作為英文故事館、咖啡廳等文創藝術推動。

屏東縣府城鄉發展處指出，文化部私有老建築保存再生計畫，針對尚未具備文化資產身分，卻具有文化資產價值老建築，補助所有權人維護與保存。李氏家族近年在縣府協助下獲該計畫，全案約3400多萬元，包括調研紀錄340萬元，文化部補助約2000多萬，其餘修繕費用由李家負擔。

鼎昌號李宅主棟是三層樓建築帶有歐式風格，副棟日式建築。老屋見證李氏家族來台奮鬥在屏東白手起家事蹟，李家來台第一代李珠英的長子李仲義、次子李仲清及堂姪李趖三人在萬丹創建「鼎昌號」，李仲清長子李明道的獨女李初雪，考取屏東高等女學校成為第一屆（現今屏東女中）學生，當年李家仍居住萬丹舊宅，為女兒通學，李明道決定在屏東市興建一處能夠容納家人、僕役的舒適居所，並提供長老教會外國宣教士作為宿舍使用。

調研過程中，根據土地登錄資料李宅完工在1917年，因為年代久遠，當時由何人設計承造皆無法查找。但團隊根據訪談與在1樓車庫發現作為粉刷與壁體間取代和紙間隔材質功能的英文報紙，報紙的時間1927年9月19日，推斷李家主棟建築的實際興建時間約在1927到1932年間，屏東第一高等女學校創立於1932年。

李氏家族至今第6代，修復老屋活化，在老屋調研修復過程中，高雄大學永續居住環境科技中心專案經理張峻峯說，老屋建構充滿巧思，日治時期五金配件，廁所門的扣環，看似普通把手，扣環扣起來時，發現寫著「使用中」。

城鄉發展處表示，透過活化老宅，串聯各族群生活足跡，讓在地的歷史紋理、地景風貌，經由保存與再生手法，持續傳承深化，鼎昌號李宅修復工程今年6月開工，透過舉辦修復工程見學活動，讓外界對老建築保存利用能有更多認識，珍惜身旁的老建築。

屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，李宅內部。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，李宅內部。記者劉星君／攝影
修復團隊在1樓車庫發現作為粉刷與壁體間取代和紙間隔材質功能的英文報紙，報紙的時間1927年9月19日，推斷李家主棟建築的實際興建時間約在1927到1932年間，屏東第一高等女學校創立於1932年。記者劉星君／攝影
修復團隊在1樓車庫發現作為粉刷與壁體間取代和紙間隔材質功能的英文報紙，報紙的時間1927年9月19日，推斷李家主棟建築的實際興建時間約在1927到1932年間，屏東第一高等女學校創立於1932年。記者劉星君／攝影
老屋建構充滿巧思，日治時期五金配件，廁所門的扣環，看似普通把手，扣環扣起來時，發現寫著「使用中」。記者劉星君／攝影
老屋建構充滿巧思，日治時期五金配件，廁所門的扣環，看似普通把手，扣環扣起來時，發現寫著「使用中」。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，修復團隊與李氏家族。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，修復團隊與李氏家族。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，建築師蔡錫謙說明鼎昌號李宅建築特色與修復情形。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開修復活化，建築師蔡錫謙說明鼎昌號李宅建築特色與修復情形。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開老屋的修復活化。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔鼎昌號李宅，近年來在文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族展開老屋的修復活化。記者劉星君／攝影
高雄大學永續居住環境科技中心專案經理張峻峯說明老屋調研情況。記者劉星君／攝影
高雄大學永續居住環境科技中心專案經理張峻峯說明老屋調研情況。記者劉星君／攝影

日式建築 屏東縣

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