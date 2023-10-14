屏東泗溝、仙吉村長補選 由林國傑、代父出征的蔡坤璋當選

屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人於去年九合一大選期間，因賄賂違反公職人員選舉罷免法，遭屏東地方法院依違反選罷法褫奪公權去職，屏東縣選委會於今舉辦2村長補選，下午補選結果出爐，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。

64歲林明盛去年為順利當選萬巒鄉第22屆泗溝村長，委由他人以1票1千元為代價，向數名鄉親買票，經村內民眾檢舉，遭屏東地院依交付賄賂罪，處1年8月徒刑，緩刑4年，褫奪公權4年。而今補選有候選人1號林國傑、2號林榮賢及3號林玉光角逐，選舉人數1006人，今投票數528人，投票率52.5%，林國傑248票最高票當選，林榮賢以213票、3號林玉光以57票落敗，無效票10張。