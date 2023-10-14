快訊

落網了！北市和平高中恐嚇大屠殺案 貼文者是該校男學生

丫頭宣布退股「不要對我尖叫」 三大原因讓她忍痛離開

屏東泗溝、仙吉村長補選 由林國傑、代父出征的蔡坤璋當選

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人因去年賄賂遭判當選無效確定，今舉辦2村長補選，下午補選結果，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。圖／讀者提供
屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人因去年賄賂遭判當選無效確定，今舉辦2村長補選，下午補選結果，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。圖／讀者提供

屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人於去年九合一大選期間，因賄賂違反公職人員選舉罷免法，遭屏東地方法院依違反選罷法褫奪公權去職，屏東縣選委會於今舉辦2村長補選，下午補選結果出爐，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。

64歲林明盛去年為順利當選萬巒鄉第22屆泗溝村長，委由他人以1票1千元為代價，向數名鄉親買票，經村內民眾檢舉，遭屏東地院依交付賄賂罪，處1年8月徒刑，緩刑4年，褫奪公權4年。而今補選有候選人1號林國傑、2號林榮賢及3號林玉光角逐，選舉人數1006人，今投票數528人，投票率52.5%，林國傑248票最高票當選，林榮賢以213票、3號林玉光以57票落敗，無效票10張。

72歲蔡東清於去年8月底登記參選屏東縣新園鄉仙吉村第22屆村長，備數個市價450元的中秋月餅禮盒，與兄嫂分頭送給多名鄉親，附上一句「拜託」，遭檢方認定他有賄選意圖，地院審理後依行求賄賂罪，判他1年8月徒刑，緩刑4年，褫奪公權4年。這次補選由兒子蔡坤璋對決2號候選人陳冠志，今選舉人數2397人，投票數932人，投票率為38.9％，補選結果由兒子蔡坤璋以600票當選，擊敗對手陳冠志320票，無效票12張。

屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人因去年賄賂遭判當選無效確定，今舉辦2村長補選，下午補選結果，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。圖／讀者提供
屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人因去年賄賂遭判當選無效確定，今舉辦2村長補選，下午補選結果，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。圖／讀者提供
屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人因去年賄賂遭判當選無效確定，今舉辦2村長補選，下午補選結果，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。圖／屏東縣選委會提供
屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人因去年賄賂遭判當選無效確定，今舉辦2村長補選，下午補選結果，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。圖／屏東縣選委會提供

屏東縣 投票率

延伸閱讀

苗栗泰安鄉錦水村長補選4人角逐 2號黃魁國190票勝出

藏匿屏東偏僻山區經營露天賭場聚20多名賭客 備把風人員仍遭逮

雲林縣議長1個月內要補選 「他」表態參選：沈宗隆支持

百人揮舞國旗熱血路跑慶雙十 新竹最大路跑社堅持11年

相關新聞

屏東泗溝、仙吉村長補選 由林國傑、代父出征的蔡坤璋當選

屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人於去年九合一大選期間，因賄賂違反公職人員選舉罷免法，遭屏東地方法院...

用彩稻打響屏東「米倉」名號 南州超萌彩稻田狂吸人氣

屏東縣政府8年前在南州鄉舉辦首屆彩稻藝術節，利用不同顏色的稻穗，巧妙在綠色田野構築給人療癒感的萌樣圖案，之後移到屏東熱帶...

全台最南客庄甩「福佬客」標籤 官民聯手搶救流失文化展成果

高屏六堆客家人於清乾隆年間陸續南遷屏東縣車城鄉保力村開墾，是台灣最南端的客家庄，但在周邊福佬聚落強勢文化影響下，成為不會...

屏東鑽石婚表揚大會 滿州佳偶結褵72年興奮睡不著

為慶祝屏東結婚60年以上佳偶，縣府於今上午在和樂宴會館舉辦鑽石婚表揚大會，活動前聘專業團隊為平均年齡超過80歲的阿公、阿...

加碼重陽敬老金遭罵政策買票 陳其邁無奈：為長輩著想

高雄鳳山區公所今(14)舉辦重陽敬老活動「九九重陽樂活鳳邑」，鼓勵長者外出參與社交活動，照顧身心靈健康，市長陳其邁、立委...

誇張！高雄108家非法旅宿 苓雅區85大樓占五分之一

高市觀光局日前公布112年度未合法旅宿業者名單，108家未合法業者中苓雅區占25家，且高達21家位在85大樓內，全是日租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。