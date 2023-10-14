屏東泗溝、仙吉村長補選 由林國傑、代父出征的蔡坤璋當選
屏東縣萬巒鄉泗溝村長林明盛、新園鄉仙吉村長蔡東清，2人於去年九合一大選期間，因賄賂違反公職人員選舉罷免法，遭屏東地方法院依違反選罷法褫奪公權去職，屏東縣選委會於今舉辦2村長補選，下午補選結果出爐，泗溝村由1號林國傑以248票當選，仙吉村由蔡東清之子蔡坤璋代父出征，獲600票當選。
64歲林明盛去年為順利當選萬巒鄉第22屆泗溝村長，委由他人以1票1千元為代價，向數名鄉親買票，經村內民眾檢舉，遭屏東地院依交付賄賂罪，處1年8月徒刑，緩刑4年，褫奪公權4年。而今補選有候選人1號林國傑、2號林榮賢及3號林玉光角逐，選舉人數1006人，今投票數528人，投票率52.5%，林國傑248票最高票當選，林榮賢以213票、3號林玉光以57票落敗，無效票10張。
72歲蔡東清於去年8月底登記參選屏東縣新園鄉仙吉村第22屆村長，備數個市價450元的中秋月餅禮盒，與兄嫂分頭送給多名鄉親，附上一句「拜託」，遭檢方認定他有賄選意圖，地院審理後依行求賄賂罪，判他1年8月徒刑，緩刑4年，褫奪公權4年。這次補選由兒子蔡坤璋對決2號候選人陳冠志，今選舉人數2397人，投票數932人，投票率為38.9％，補選結果由兒子蔡坤璋以600票當選，擊敗對手陳冠志320票，無效票12張。
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