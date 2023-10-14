澎湖重陽敬老 陳光復訪最高齡106歲人瑞祝呷百二
澎湖縣今年百歲人瑞高達33名，重陽節將屆，澎湖縣長陳光復今天前往最高齡106歲辛村漣等人瑞家中轉贈敬老狀、金鎖片及致贈敬老禮金等，祝賀長者「呷百二」再領20條金鎖鍊。
澎湖縣重陽敬老銀髮楷模表揚活動，15日在澎湖福朋喜來登酒店舉行，獲選全縣的百歲人瑞中，有18名人瑞將在家屬陪同下，走上星光閃耀大道，接受表揚與祝福。
澎湖縣政府社會處表示，今年全縣百歲人瑞高達33人，其中最高齡是106歲、湖西鄉的辛村漣今天盛裝打扮，還戴著1副金框眼鏡，在家屬陪同下，接受陳光復致贈重陽敬老禮金外，同時轉贈總統府的敬老狀及衛福部的金鎖片，祝福人瑞「老康健、呷百二」。
陳光復在探視百歲人瑞時指出，全齡照顧是縣政努力的目標，目前除普發65歲以上敬老禮金每年新台幣1萬5000元外，還普設社區關懷據點、長者共餐與送餐服務、長者假牙補助與免費接種肺炎鏈球菌疫苗等多項福利政策。
社會處表示，澎湖全縣老年人口數已經超過1萬9000多人，占總人口數比率18.64%，其中今年全縣百歲人瑞高達33人，創下歷年來新高。
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