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高雄原民文化節系列活動 阿美族豐年祭揭幕

中央社／ 高雄14日電

「2023TAKAO豐南島-高雄市都會區原住民族文化節」系列活動，今天以阿美族豐年祭作為首場活動揭幕。原民會主委夷將‧拔路兒出席表示，盼族人多說族語，讓原民文化代代傳承。

中央原住民族委員會補助高雄市辦理「2023TAKAO豐南島-高雄市都會區原住民族文化節」系列活動，今天在高雄國際花卉市場以「阿美族豐年祭」揭開序幕，夷將‧拔路兒（Icyang Parod）等人出席。

原住民族委員會與高雄市政府合作，舉辦一系列文化活動，包括阿美族、排灣族和布農族的祭典活動，並以阿美族豐年祭活動做為第1場活動，展現高雄市對原住民族文化的重視與支持。

夷將‧拔路兒致詞時強調，原住民族語言的重要性，2017年「原住民族語言發展法」公布施行，原住民族語言正式成為國家語言，行政院2022年核定「國家語言整體發展方案」，5年將投入新台幣72億元用於振興原住民族語言。

夷將‧拔路兒說，政府希望挽救面臨消失危機的原住民族語言，並鼓勵族人多使用族語，確保文化永續傳承。

原民會表示，政府關注原住民族歲時祭儀與傳統文化智慧及族語的傳承，盼與族人一同展望未來，凝聚文化力量，共同努力傳承和發揚原住民族文化資產。

原住民 國家語言 高雄市

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