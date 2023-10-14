用彩稻打響屏東「米倉」名號 南州超萌彩稻田狂吸人氣

屏東縣政府8年前在南州鄉舉辦首屆彩稻藝術節，利用不同顏色的稻穗，巧妙在綠色田野構築給人療癒感的萌樣圖案，之後移到屏東熱帶博覽會場，掀起彩繪稻田藝術旋風；南州鄉長劉美吟今年再請林清源與設計師莊炎能合作，於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻藝術節今天登場，吸引數千民眾前往拍照。

「盼打響屏東『米倉』的名號！」南州鄉長劉美吟說，稻米是南州鄉大宗的農產器和重要經濟收入，縣府8年前於南州鄉慈惠醫專旁農田，請神農獎得主林清源團隊，以彩色稻穗種出Line熊大與兔兔在田野奔跑的3D圖案，讓人驚艷，外縣市民眾都慕名而來；今年再邀林清源團隊與設計師莊炎能合作，以海底世界為主題，原訂國慶連假登場，因颱風來襲延後一周。

她說，這次堪稱南州建鄉以來最盛大的活動，會場市集邀小農一起擺攤，販售南州鄉在地友善栽種的新鮮蔬果，透過直接與農友交流，加深對於食物及土地的認同；2天活動安排樂團及街頭藝人表演、黏土吊飾及迴力車DIY，打卡還會贈送冰棒及扇子，有獎徵答有機會獲得野餐墊，明天有學生寫生和全民攝影比賽，彩稻圖案會延續到11月底收割前。