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影／高雄85大樓非法旅宿猖獗 觀光局斷水電殺雞儆猴

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄85大樓因非法日租業長期存在，屢遭負評，其中「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、仍無視處分，昨遭斷水斷電。記者王昭月／翻攝
高雄85大樓因非法日租業長期存在，屢遭負評，其中「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、仍無視處分，昨遭斷水斷電。記者王昭月／翻攝

高雄85大樓因非法日租業長期存在，屢遭負評，其中「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、間接強制執行怠金後，仍無視處分、繼續違法營業。高市觀光局為保障旅客住宿安全，昨偕警察局、消防局、工務局前往斷水斷電，並張貼違反法令公文，展現打擊非法旅館決心。

觀光局長高閔琳表示，高閔琳指出，據發展觀光條例規定，經營旅館業務須向地方政府主管機關申設旅館登記始可營業；未取得登記前，擅自提供不特定人以日或周方式收取住宿費用者，處以10至50萬元的罰鍰並勒令歇業；再經查獲有持續經營的情形，除依行政執行法處以怠金外，更會斷絕水電，強力打擊。

高市觀光局至今9月底，已裁罰非法旅宿138件，金額達1615萬元，其中，八五大樓非法日租套房「85涵館」，最近一次被裁處30萬元怠金並命令歇業，但業者無視法令仍繼續違法營業。

高閔琳說，觀光局致力打造友善旅遊環境，除輔導合法旅宿業者參與星級評鑑提升服務品質外，更加強取締非法日租套房。她強調，「強制執行處分違法業者，這絕對不會是最後一件」，非法旅宿業者切勿心存僥倖。

高雄85大樓因非法日租業長期存在，屢遭負評，其中「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、仍無視處分，昨遭斷水斷電，並張貼違反法令公文。記者王昭月／翻攝
高雄85大樓因非法日租業長期存在，屢遭負評，其中「85涵館」經處分罰緩並勒令歇業、仍無視處分，昨遭斷水斷電，並張貼違反法令公文。記者王昭月／翻攝

觀光局 高閔琳 套房 高雄市

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