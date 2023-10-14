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高雄8衛所所長離職 基層爆衛局長「虐政」

聯合報／ 記者王勇超王昭月宋原彰蔡世偉／高雄報導
高雄市衛生局長黃志中表示，開會有時語氣嚴厲，但仍感謝團隊堅守防疫任務。本報資料照片
高雄市衛生局長黃志中表示，開會有時語氣嚴厲，但仍感謝團隊堅守防疫任務。本報資料照片

高雄登革熱疫情嚴峻，衛生局嚴格執行防疫，基層衛生所人員抱怨忙到人仰馬翻，確診也不能請假，更傳出8名衛所所長疑因受不了衛生局長黃志中的「淫威虐政」，灰心求去。黃志中解釋，所長離職是因退休、身體健康或生涯規畫，有時雖語氣嚴厲，但仍感謝團隊堅守防疫任務。市長陳其邁說，防疫確實辛苦，人力不足會協調醫師駐點及薪資加給等因應。

高雄本土登革熱至昨已有780例，衛生局員工透露，長官要求衛生所全力防疫，確診也不能請假，動不動就被要求寫報告，一點小事就被警告要遷調記過，幾處偏區衛所主任無法忍受只求績效、不人道領導方式才離開職務，也造成縣市合併以來衛所最大規模的人事異動。

一名衛生所人員說，每天都有新增確診病例，一旦轄區有確診個案，衛生所就要與區公所、清潔隊全體動員分頭疫調、噴藥、檢查孳生源，若居民拒絕這些防疫工作，還要出動警察來保障工作人員安全，「大家早就忙翻了」。

偏遠區域護理師更指，衛生局長在防疫會議檢討缺失時常罵人不留情面，有時早上下指令，下午就要完成，所長經常被要求晚上11、12點彙報工作進度，「局長作法就是淫威虐政，有能力離開的人，當然不會留下來被糟蹋」。

黃志中說，防疫工作與時間賽跑，他開會有時語氣嚴厲，也有少數同仁未遵守防疫工作準則被記申誡，但沒人遭記過，沒人被遷調，確診同仁也都給假，提出的工作要求都是因登革熱是急性傳染病，需做緊急處理。

陳其邁說，縣市常有衛生所人力不足問題，會以調配人力、協調公立醫院醫師進駐和薪資加給等方式，補足偏鄉地區醫療量能；也會協調公立醫院醫師做偏鄉巡迴或半年為一期的駐點，並調整衛生所人力加班費補給。

高市衛生局表示，目前湖內、梓官、阿蓮、大樹、燕巢、田寮、甲仙及旗山等8區衛生所醫師缺額，均已派代理所長執行防疫，原醫療門診由醫學中心或公立醫院派員駐診，平均每周2至3診次，維持衛生所防疫及醫療門診不中斷。

衛生所 衛生局

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