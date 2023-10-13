小琉球八七高地規畫案惹議 鄉親自辦說明會提3大訴求

屏縣府日前提出「海上高地公園（八七高地）規畫案」引起地方反彈，鄉親擔憂影響水土保持，衝擊自然生態，發起「還地於島」連署，於今下午自辦「反八七高地開發，重回保護區」說明會，會議主席鄭源德要求與未出席的縣長周春米通話，現場鼓噪，他將陳情書交給縣府代表，重申退回規畫案、回復保護區、允諾程序正義等3點訴求，會議於2小時後散會。

鄉親於會上簡報指出，規畫案恐影響水土保持，沖積物會迫害垂危的珊瑚、潮間帶生態，且未進行問題分析、源頭管理的現況下，開闢陸域新景點無法達成海域人潮分流目的，更會擴大觀光亂象，濫用自然資源，抵觸永續與國際觀光目標，另規畫案觸及二級保育類赤腹鷹與灰面鵟鷹的遷徙路線，再者，鄰近的碧雲寺（觀音媽廟）「蟳仔穴」如同一隻螃蟹座落於此，形成「龍目水」的重要根基，擔憂規畫衝擊宗教文化。

另外，截至昨已有638份在地民眾、335份外地民眾連署，數位連署書有9862份，並要求廢除「海上高地樂園規畫案」，承諾不再重啟辦理，且規畫案中的9.15公頃土地地目變更為保護區，而未來政府有任何計畫，必須再送相關單位審核前，確實辦理地方說明會，允諾決策的程序正義等3點訴求。

城鄉處指出，大鵬灣風景區管理處於2008年辦理小琉球都市計畫通盤檢討時，指八七高地無軍事使用，該處有觀光遊憩潛力，建議變成遊憩區供觀光使用，在2014年都市計畫發布實施定為「生態休閒度假區」至今。

針對鄉親希望更改為「保護區」一事，城鄉處表示，民眾若有建議皆可於下次通盤檢討會議時提出，縣府會召開委員會討論，近期的通盤檢討會議是2020年12月召開，法規要求5年內需辦理1次，目前尚未排定會議時間。

交旅處觀光管理科長劉玉玲今與會表示，2020年委託顧問公司規畫八七高地，待資源盤點、訪談鄉親等工作完成後，提出規畫藍圖，目前已無限期停辦，絕對不會動工，承諾將鄉親提出的建議帶去研議。

琉球鄉長陳國在表示，八七高地是所有鄉親重視的保護區，陪伴許多人成長，盼絕對不要開發，懇求縣府通盤檢討，將該處設為保護區。

與會鄉親說，「不要無限期，就是要退回，如果後續沒有要做開發，為什麼當初要做這個規畫？要求縣府退回！」琉球已過度開發，且附近的「觀音媽」是島上重要信仰中心之一，要求退回規畫案。