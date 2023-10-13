快訊

被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球八七高地規畫案惹議 鄉親自辦說明會提3大訴求

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣小琉球「八七高地」規畫打造生態休憩公園，引起地方反彈，圖為規畫案內容。圖／屏東縣政府提供
屏東縣小琉球「八七高地」規畫打造生態休憩公園，引起地方反彈，圖為規畫案內容。圖／屏東縣政府提供

屏縣府日前提出「海上高地公園（八七高地）規畫案」引起地方反彈，鄉親擔憂影響水土保持，衝擊自然生態，發起「還地於島」連署，於今下午自辦「反八七高地開發，重回保護區」說明會，會議主席鄭源德要求與未出席的縣長周春米通話，現場鼓噪，他將陳情書交給縣府代表，重申退回規畫案、回復保護區、允諾程序正義等3點訴求，會議於2小時後散會。

鄉親於會上簡報指出，規畫案恐影響水土保持，沖積物會迫害垂危的珊瑚、潮間帶生態，且未進行問題分析、源頭管理的現況下，開闢陸域新景點無法達成海域人潮分流目的，更會擴大觀光亂象，濫用自然資源，抵觸永續與國際觀光目標，另規畫案觸及二級保育類赤腹鷹與灰面鵟鷹的遷徙路線，再者，鄰近的碧雲寺（觀音媽廟）「蟳仔穴」如同一隻螃蟹座落於此，形成「龍目水」的重要根基，擔憂規畫衝擊宗教文化。

另外，截至昨已有638份在地民眾、335份外地民眾連署，數位連署書有9862份，並要求廢除「海上高地樂園規畫案」，承諾不再重啟辦理，且規畫案中的9.15公頃土地地目變更為保護區，而未來政府有任何計畫，必須再送相關單位審核前，確實辦理地方說明會，允諾決策的程序正義等3點訴求。

城鄉處指出，大鵬灣風景區管理處於2008年辦理小琉球都市計畫通盤檢討時，指八七高地無軍事使用，該處有觀光遊憩潛力，建議變成遊憩區供觀光使用，在2014年都市計畫發布實施定為「生態休閒度假區」至今。

針對鄉親希望更改為「保護區」一事，城鄉處表示，民眾若有建議皆可於下次通盤檢討會議時提出，縣府會召開委員會討論，近期的通盤檢討會議是2020年12月召開，法規要求5年內需辦理1次，目前尚未排定會議時間。

交旅處觀光管理科長劉玉玲今與會表示，2020年委託顧問公司規畫八七高地，待資源盤點、訪談鄉親等工作完成後，提出規畫藍圖，目前已無限期停辦，絕對不會動工，承諾將鄉親提出的建議帶去研議。

琉球鄉長陳國在表示，八七高地是所有鄉親重視的保護區，陪伴許多人成長，盼絕對不要開發，懇求縣府通盤檢討，將該處設為保護區。

與會鄉親說，「不要無限期，就是要退回，如果後續沒有要做開發，為什麼當初要做這個規畫？要求縣府退回！」琉球已過度開發，且附近的「觀音媽」是島上重要信仰中心之一，要求退回規畫案。

屏東縣小琉球「八七高地」規畫打造生態休憩公園，引起地方反彈，鄉親今自辦說明會提3大訴求，由會議主席鄭源德（右一）將陳情書交給縣府代表（左一）。圖／取自小琉球聯盟臉書社團
屏東縣小琉球「八七高地」規畫打造生態休憩公園，引起地方反彈，鄉親今自辦說明會提3大訴求，由會議主席鄭源德（右一）將陳情書交給縣府代表（左一）。圖／取自小琉球聯盟臉書社團

高地 保護區 小琉球 灰面鵟鷹

延伸閱讀

小琉球打卡趣點「首站即終站」 徐富癸分享1張照片秒環島

貢寮淨水廠到基隆換管停水2萬戶 可送新山助高地供水

國慶連假上萬人登小琉球爆亂象 收觀光保育費卻「卡關」

影／小琉球沙灘外游泳體力透支 男子爬上礁石1小時獲救

相關新聞

高雄多區衛生所爆離職潮 陳其邁：防疫工作特別辛苦

高雄市傳出衛生所人員出走潮，多達8個所長離職，基層人員透露離職原因是受不了衛生局長官在防疫指揮上「淫威虐政」，覺得職場沒...

高雄失業率6都最低…平均薪資卻少全國5千元 議員：怎會這樣？

高雄市去年下半年起，失業率及青年失業率都居六都最低，勞參率達6成，女性也穩定就業，但據行政院主計處統計，高雄全時員工的年...

高雄市本土登革熱+19 飲水機底盤驚見孑孓

高雄市今日新增登革熱本土個案19例，累計共780例。防疫團隊今天上午在三民區的大樓管理室，發現飲水機底盤有積水且已孳生孑...

小琉球八七高地規畫案惹議 鄉親自辦說明會提3大訴求

屏縣府日前提出「海上高地公園（八七高地）規畫案」引起地方反彈，鄉親擔憂影響水土保持，衝擊自然生態，發起「還地於島」連署，...

網邀里長參加兩岸交流 陳其邁：會多提醒遵守法律

高雄市鳳山區有里長收到自稱「中國天津市民營醫院組織」交流邀請，還說可全程報銷各類費用。高雄市長陳其邁提醒里長注意分際、遵...

工程恐毀歐亞水獺棲地？水利署：協調金門縣府暫緩

民進黨立委洪申翰等人今天說，金門縣政府向中央申請前瞻水環境計畫經費，規劃金沙溪人工湖工程計畫，但此建設恐破壞保育類歐亞水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。