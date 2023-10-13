2023屏東女孩日 邀請女孩們拋下容貌焦慮找尋自信美 

2019年新冠肺炎疫情，口罩成為臉上不可或缺「裝飾」，當口罩解禁後，仍有不少人對自己的容貌感到焦慮及沒有安全感，屏東縣青少年中心兒少代表有感於此，規畫「自信美，自造所」系列活動，21日舉辦容貌焦慮講座，邀請講師、造型師聯手與女孩們打造造型，拋下容貌焦慮，找回青春自信。

屏東縣青少年中心指出，今年女孩日，由兒少代表們方喻麟、翁彩華、林佳宜、蕭智宇策劃，「除了希望能拋下容貌焦慮及自信，更希望能思考女孩在成長過程中所背負的性別氣質及期待，發展性別平等相關議題延伸」。

青少年中心表示，培力的過程中，發想活動及籌備內容到辦理，透過多次事前討論籌會及練習確保活動順利，兒少代表們期待藉此議題討論達到自我實踐及發展性別平權的觀念，讓更多人認識及了解。

青少年中心表示，響應「國際女孩日」，邀請女孩們即日起到21日在臉書上傳女孩們的自信自拍照，並於社群分享「屏青女孩日系列貼文語錄」，即可獲郵寄「屬於女的美」手繪明信片一張，10月21日舉辦容貌焦慮講座，將邀請講師及造型師聯手跟女孩們打造造型，讓女孩拋下容貌焦慮，找回青春自信。2023台灣女孩日「自信美，自造所」詳細活動可洽屏東縣政府社會處臉書。