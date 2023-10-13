就在這個周休假日 來高雄逛餐酒市集享優惠好康

首屆「TTXC台灣文化科技大會」從味覺、視覺到聽覺打造高雄獨家氛圍的城市派對，高市經濟發展局結合系列活動之一的「TTXC—中央公園feat.東京咖哩祭」，10月14日、15日在高雄中央公園商圈特別企劃「城市解壓縮-玉竹一緒に」潮流街區散策活動，推出餐酒市集、店家限定優惠、打卡標記送啤酒兌換等好康，就在這個周休假日，民眾可到場同樂。

高市府經發局長廖泰翔表示，TTXC—中央公園feat.東京咖哩祭是場「台日系」咖哩同好會，現場有原汁原味的東京咖哩名店，為擴大導流人潮進入商圈，特別在中央公園商圈舉辦「玉竹一緒に 潮流街區散策」，邀市民體驗橫跨台日咖哩的美味對決，也走逛鄰近的中央公園、新崛江、大立百貨等商圈，感受高雄商圈特色店家。

中央公園商圈發展協會理事長林濬鴻說，透過活動串連店家及街區特色，希望有更多人看見中央公園商圈的特色。在地深耕35年的福氣藝文空間主理人Marky也說，街區特色活動串連周邊大型活動，可讓在地店家做生意更有信心。

經發局表示，活動期間好康連連，第一彈：到「玉竹一緒に」餐酒市集消費就獲集章卡，另在中央公園水舞台內城市解壓縮服務台（捷運一號出口），及「玉竹一緒に」服務台（近玉竹二街及三街口）集滿2章，就可使用玉竹券，每張面額50元，持券可在超過40家的合作店家消費，使用期限至10月31日。

第二彈：活動期間在城市解壓縮中央公園服務台出示個人FB、IG發文或限動打卡指定標記，可獲得啤酒兌換券1張，憑券前往「玉竹一緒に」餐酒市集指定啤酒車兌換，送完為止。

第三彈：「玉竹特色體驗」活動，可選擇宮廷文化導覽、手作香氛及街舞體驗等活動，14、15日下午2點在「玉竹一緒に」服務台現場報名，每項體驗費50元，完成報名可獲1張50元玉竹券，額滿為止。

兩天活動節目精采，14日下午4點起在「玉竹一緒に」主舞台區有DJ Party、Freestyle battle、街舞表演；15日同一日時間有雙人彈唱、搖滾、饒舌、嘻哈DJ互動等，民眾可到中央公園商共享啤酒、音樂與時尚潮流。