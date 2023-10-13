高雄加發500元敬老金 藍批政策買票

高市今年針對65歲至79歲長者加發500元重陽敬老金，市庫需多花2億，議員質疑選舉年是否「政策買票」？亦擔心非法定社福預算攀升到50億，恐排擠迫切需要的建設，要求預算編列應制度化，並建議設長青中心嘉惠更多長者。社會局強調推動社會福利非因政治操作，今年敬老金加碼是因多年未調整，且物價上漲，加發500元對長輩有幫助，至於增設長青中心，會邀相關局處研議。

議員白喬茵昨質詢時質疑，高雄65歲至79歲長輩今年重陽敬老禮金從原本1000元調為1500元，是要讓老人更快樂，還是政策買票？高雄非法定社福預算從10多年前的20多億，今年攀升到50億，稀釋其他建設資源。她說，曾有楠梓區長輩到苓雅區長青中心，開心說有很多課程可上，「但北高雄都沒有耶」。長輩到苓雅區長青中心，往返費時，市府如果財政負擔得起，何不在北高雄設長青中心，滿足長輩需求。「今年多發500元敬老金，將多支出2億，2億元蓋活動中心，綽綽有餘」。

議員邱俊憲指不是反對社會福利預算用在長輩或特定族群身上，而是非法定社會福利預算一編列下去就如潑出去的水，像今年高雄重陽敬老禮金預算近8億6011萬餘元，若調整到與新北相同，一年預算約近9億。市府在調整非法定社福預算時，應有更健全的編列制度，才能讓議會和社會都接受。

社會局長謝琍琍說，會跨局處研議。記者王勇超／攝影

社會局長謝琍琍說，社會福利的推動是視市民朋友的需求，高雄加碼敬老禮金，是因為多年都沒調整，議員每個會期都要求要檢討，且物價上漲，加發500元對長輩是有幫助的。此案社會局從年初討論到重陽節前才定案，其實也是考量財政，至於在北高雄設置長青中心一案，會跨局處研議。