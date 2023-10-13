聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄加發500元敬老金 藍批政策買票

聯合報／ 記者王勇超徐如宜／高雄報導
高雄市議員白喬茵表示希望北高雄能設置長青中心。記者王勇超／攝影
高雄市議員白喬茵表示希望北高雄能設置長青中心。記者王勇超／攝影

高市今年針對65歲至79歲長者加發500元重陽敬老金，市庫需多花2億，議員質疑選舉年是否「政策買票」？亦擔心非法定社福預算攀升到50億，恐排擠迫切需要的建設，要求預算編列應制度化，並建議設長青中心嘉惠更多長者。社會局強調推動社會福利非因政治操作，今年敬老金加碼是因多年未調整，且物價上漲，加發500元對長輩有幫助，至於增設長青中心，會邀相關局處研議。

議員白喬茵昨質詢時質疑，高雄65歲至79歲長輩今年重陽敬老禮金從原本1000元調為1500元，是要讓老人更快樂，還是政策買票？高雄非法定社福預算從10多年前的20多億，今年攀升到50億，稀釋其他建設資源。她說，曾有楠梓區長輩到苓雅區長青中心，開心說有很多課程可上，「但北高雄都沒有耶」。長輩到苓雅區長青中心，往返費時，市府如果財政負擔得起，何不在北高雄設長青中心，滿足長輩需求。「今年多發500元敬老金，將多支出2億，2億元蓋活動中心，綽綽有餘」。

議員邱俊憲指不是反對社會福利預算用在長輩或特定族群身上，而是非法定社會福利預算一編列下去就如潑出去的水，像今年高雄重陽敬老禮金預算近8億6011萬餘元，若調整到與新北相同，一年預算約近9億。市府在調整非法定社福預算時，應有更健全的編列制度，才能讓議會和社會都接受。

社會局長謝琍琍說，會跨局處研議。記者王勇超／攝影
社會局長謝琍琍說，會跨局處研議。記者王勇超／攝影

社會局長謝琍琍說，社會福利的推動是視市民朋友的需求，高雄加碼敬老禮金，是因為多年都沒調整，議員每個會期都要求要檢討，且物價上漲，加發500元對長輩是有幫助的。此案社會局從年初討論到重陽節前才定案，其實也是考量財政，至於在北高雄設置長青中心一案，會跨局處研議。

長輩 議員 重陽敬老禮金

延伸閱讀

地牛翻身！高雄有感搖晃 網友7字反應最真實狀況

地牛翻身！高雄晚間8點16分規模4.9地震 南部最大震度4級

高雄70老翁跌落4米深大排 左大腿骨折肋骨多處骨裂

高雄亞灣特貿三南之南都更 智匯方舟12日辦公聽會

相關新聞

高雄托嬰中心收托 6都倒數第2…議員建議增開朝10晚9托育

高雄托嬰中心收托人數在6都倒數第2，收托比例6都最低，議員建議社會局訂4年內居家托育人員增加目標，並仿台北市針對服務業家...

高雄加發500元敬老金 藍批政策買票

高市今年針對65歲至79歲長者加發500元重陽敬老金，市庫需多花2億，議員質疑選舉年是否「政策買票」？亦擔心非法定社福預...

牡丹社事件導覽員 授證成果發表會

牡丹社事件明年滿150周年，屏東縣府昨舉辦牡丹社事件導覽解說人員授證及成果發表會，32人通過認證，縣長周春米勉勵他們發揮...

咒術迴戰聯名渡輪 帥氣亮相

日本知名動漫「咒術迴戰」與高雄市輪船公司的渡輪「旗福一號」聯名，推出第一艘日本動漫聯名渡輪，不僅黑白對比的外觀醒目，船身...

就在這個周休假日 來高雄逛餐酒市集享優惠好康

首屆「TTXC台灣文化科技大會」從味覺、視覺到聽覺打造高雄獨家氛圍的城市派對，高市經濟發展局結合系列活動之一的「TTXC...

高雄社宅蓋最多 內政部政次花敬群預告年底達1.8萬戶

位於高雄前鎮漁港附近的「草衙安居」社宅今天動土，國家住都中心指今年底在高雄興建的社宅數量將調高至1萬8千戶，下個月也將成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。