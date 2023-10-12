加速推動淨零及數位轉型 高市視覺化綠電平台啟用

高市府建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，今天正式公開；結合能源地圖即時傳遞太陽光電發電等情形，以直覺化、視覺化方式，將能源資訊公開呈現，加速推動綠電發展與淨零，以及數位轉型。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，為因應國內外淨零碳排趨勢，並推動產業數位轉型升級，高雄市以智慧雲端技術推動綠能發展，建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台（https://kems.kcg.gov.tw/dashboard）」，今天正式公開。

「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」結合戰情室及能源地圖即時傳遞太陽光電發電情形，並以直覺化、視覺化方式，將能源資訊公開呈現，不僅結合物聯網數位技術，更加速推動綠電發展與淨零轉型。

副市長林欽榮表示，綠電平台已介接500多個太陽光電案場即時發電資訊，為目前全台最多；「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」除展現能源資訊透明化，更期望帶動民眾重視能源議題，使高雄在執行淨零與數位轉型的成效更顯卓著。

經發局表示，綠電發展是城市淨零轉型不可缺的一環，今天進一步整合數位及雲端技術建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，透過5G AIoT應用，同時呈現「節能」、「創能」及「儲能」3大面向的能源資訊。

高雄市太陽能設備裝修職業工會理事長陳俊中說，有一個可以即時了解地方能源資訊的網站整合各項能源數據，對民眾或廠商是一大幫助，相信這些資訊若長久累積，對於地方太陽光電的推動也有相當大助益。

經發局表示，「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」整合高雄市各項能源資訊，包含電廠發電數據、村里的用電量、再生能源案場即時發電資訊等，未來也將陸續新增更多淨零資訊，民眾均可透過平台了解在地能源資訊。