小琉球打卡趣點「首站即終站」 徐富癸分享1張照片秒環島

選戰剩不到百日，民進黨屏南立委參選人徐富癸今天前進小琉球，在臉書po出拍下5秒之內就可環島的「台灣奇觀」照；徐富癸說，這個畫面有趣的環島公路標示牌，起點至終點相距僅4公尺，小琉球居民告訴他，這也蘊含著「這不是人生的終點，而是下個旅程的起點」的哲理。

徐富癸說，這是小琉球的環島公路，總長12.063公里，因成環狀路線，起點和終點公路標示牌都位在同個地方，也是小琉球著名的拍照打卡熱點，這段屏202公路起點到終點牌距離只有4公尺，常被網友笑稱，在小琉球起點走到終點只需要不用5秒，小琉球的一小步是人類史的一大步。

昨日傳出國民黨屏南立委擬整合支持蘇震清之子蘇孟淳，徐富癸表示，面對蘇家以家族利益優先、背棄昔日栽培自己的政黨的現況，他沒有太多意外，只是感慨很深，相信選民自有公斷。