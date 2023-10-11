馬祖酒廠連續7年獲選國宴指定用酒 今年端出藍眼淚調酒

今年國慶大會總統蔡英文以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」發表國慶演說，昨晚的國慶晚宴盛大舉行，各國領導政要齊聚在台北賓館歡慶中華民國生日快樂，「馬祖酒廠」連續7年獲選國宴指定用酒，今年以馬祖58度高粱酒為基底特調馬祖藍眼淚奇景，取名「浩瀚無垠」，相當吸睛，讓不少大使留下深刻印象。

國慶晚宴相當受關注，馬祖酒廠總經理劉九銘到場賣力行銷馬酒，行政院長陳建仁與聖文森及格瑞那丁總督朵根都對馬酒留下深刻印象，另外，不少大使對以馬祖58度高粱酒為基底特調馬祖藍眼淚奇景，調酒「浩瀚無垠」表達濃厚興趣，劉九銘說，這是結合馬祖當地水源跟獨特的地勢環境，讓貴賓品酒時感受馬祖無邊無際的魅力，對馬祖高粱酒甘醇柔和給予盛讚。

劉九銘表示，馬酒創立於1956年，至今已有67年歷史，為台灣三大公營酒廠之一，位於北緯26度的東引廠是台灣緯度最高的島嶼型酒廠，有得天獨厚的花崗岩水質、氣候、工藝及坑道窖藏四大釀酒條件，最重要的兩道發酵流程延長到56天，是全台發酵時間最長的酒廠。

連江縣長王忠銘說，馬祖有著世界級的美景，更有世界最好的白酒，國宴現場貴賓提及馬祖高粱酒口感較不辛辣，柔和甘醇，馬祖酒67年來受到國際一致好評。

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