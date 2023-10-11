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高雄輕軌大順路將通車 黃香菽要求重要路口取消禁止左轉

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員黃香菽呼籲，輕軌大順路通車後，相關重要路口應取消禁止左轉。記者王勇超／攝影
高雄市議員黃香菽呼籲，輕軌大順路通車後，相關重要路口應取消禁止左轉。記者王勇超／攝影

高雄市議員黃香菽今天在議會質詢指出，1個月後輕軌就要通車，施工期間大順路禁止左轉造成很多問題，施工期間因為機具的關係，禁止左轉沒有問題，但後續通車後，「相關路重要路口能否取消禁止左轉？」高雄市長陳其邁說，施工期間大順路可左轉路口本來只有4處，現在有10處，將請交通局再研議。

黃香菽說，大順路是30米路，扣掉11米多進行輕軌施工，剩下的路幅並不寬。輕軌大順路段通車只剩1個月的時間，中華、博愛、民族、建工，九如、建國路等重要相關路口能否取消禁止左轉？如果可行應盡快宣布。

黃香菽表示，她每天都走大順路，今天要來時也看到輕軌的工作人員積極趕工，「一階輕軌是觀光路線，二階輕軌是通行路線，兩者運量如何配合？」通車後沿線周邊道路的交通堵塞問題，都須解決。

高雄市長陳其邁說，原本可左轉的路口只有4處，最近2個月檢討後，已有10個地方可以左轉，現在單一的路口要做模擬，後續會請交通局再研議。

輕軌 陳其邁 高雄市

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