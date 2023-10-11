承載26年記憶 舊台馬輪拆解中

舊台馬輪在馬祖及基隆間航行26年，今年4月完成最後一趟航程後退役。連江縣委託的船務公司指出，目前正執行拆解作業，預計再半個月完成。

航行基隆和馬祖之間的舊台馬輪是馬祖人往來台灣本島的重要交通工具，今年4月27日完成最後一趟航程後向乘客道別，任務交棒給新台馬輪，舊台馬輪被送至孟加拉的城市吉大港做報廢及拆解。

有民眾在網路社團發文舊台馬輪抵達孟加拉照片，引起網友討論，有人感性寫「感謝有它，當兵2年期間的陪伴」。

連江縣政府表示，該退役船隻已變賣，從台灣海峽穿越麻六甲海峽，抵達孟加拉的吉大港。傑舜船舶安全管理顧問股份有限公司總經理蕭榮發指出，9月23日開始拆解，預計1個月內拆完。蕭榮發說，希望能在福澳港立碑留念，感謝舊台馬輪長年貢獻，讓旅客及居民懷念這一艘有故事的交通船。