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小琉球收「觀光保育費」卡關 地方環團：反對是少數 將挺到底

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國慶連假4天，屏東小琉球再現每天萬人登島榮景，縣府規畫在3處自然人文生態景觀區潮間帶收每人60元的觀光保育費盼遏止亂象，卻因地方意見分歧「卡關」，地方環團表示會挺到底。圖／民眾提供
國慶連假4天，屏東小琉球再現每天萬人登島榮景，縣府規畫在3處自然人文生態景觀區潮間帶收每人60元的觀光保育費盼遏止亂象，卻因地方意見分歧「卡關」，地方環團表示會挺到底。圖／民眾提供

屏東小琉球每年百萬人登島，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題，聯合報陽光行動專題今天報導縣府規畫在3處潮間帶收每人60元的觀光保育費盼遏止亂象，卻因地方意見分歧「卡關」；在地環團直指，國慶4天連假每人萬人登島，亂象重現不意外，為環境永續和觀光長遠發展，相信多數人支持酌收觀光保育費，反對或要求降低的是少數，會挺到底。

中山大學調查，小琉球自然人文生態景觀區的5處潮間帶，因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退，縣府去年3月公告杉福、漁埕尾和肚仔坪3處，同時段進入由500降至300人後，6月開會拋出酌收觀光保育費議題獲多數支持後，規畫明年4月在3處潮間帶收每人最低額度60元觀光保育費；但上月召開座談會時，有導覽解說員和地方民代憂心多收費恐讓遊客卻步，有人覺得60元太多，10至20元即可，有人認為應整合各景點登島一次收費。

中山大學去年的問卷調查顯示，97%遊客接受，九成導覽解說員支持，但縣府上月登島召開說明會時，有支持聲，但也反對或有條件支持聲，反對或要求降低費用的多是導覽解說員；縣府海洋所表示，會請中山大學再針對200多名導覽解說員做問卷調查，就各方建議檢討改善後，再與地方溝通討論，化解疑慮，朝明年4月1日啟動的目標不變。

「依法酌收最低額度的60元觀光保育費，可保護生態敏感地區、提升遊憩品質，遊客又有公共意外險保障，一舉數得！」當天出席支持的小琉球自然人文生態發展協會理事長陳文玉說，收登島費執行難度高，先針對3處敏感地區潮間帶管控遊客量，雖是跨出環境永續一小步，意義卻重大，相信多數島民支持，當天反對或要求降低的是擔心收入減少的少數導覽解說員，遺憾公共政策討論成了「一言堂」。

協助小琉球瑚珊復育的海生館博士樊同雲說，這也是落實使用者付費概念，消費者已有共同維護環境意識，不會因收費就卻步，反而吸引願意深度旅遊者、篩除民宿安排的免費導覽行程和公德心差的人，縣府應持續與地方溝通說明；中山大學特聘教教授張水鍇認為，收保育費同時結合導覽費，業者有合理利潤，降低遊客數量，保育費專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等，相信多數人會接受。

琉球鄉長陳國在說，為了環境永續和觀光長遠發展，支持酌收觀光保育費，公共政策在推動之際出現雜音是必然的，縣府應用科學調查數據說服大眾，消除疑慮；小琉球環保郭姓志工說，國慶4天連假每人萬人登島，衍生公共涼亭成違法露營區亂象，證明小島承載早已超過負荷，收觀光保育費維護潮間帶海洋資源有其必要性，目前讓人不放心的專款是否會落實專用，縣府應有套政策說帖，化解阻力；小環球觀光發展協會理事長許博翰說，收保育費大方向是好的，執行技術面上要再細膩一點。

小琉球 潮間帶 中山大學

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