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乘載26年的記憶走入歷史！「 舊台馬輪」抵達孟加拉拆解中
舊台馬輪過去在馬祖及基隆間航行26年，已於今年4月完成最後一趟航程，並在上個月抵達孟加拉，引起廣大民眾懷念。連江縣委託的船務公司指出，目前正在拆解作業中，預計再半個月完成拆解。
航行基隆和馬祖之間的舊台馬輪是馬祖民眾往來台灣的重要交通工具，到今年已經服務兩地民眾26年，並在今年4月27日完成最後一趟航程，讓不少馬祖人相當不捨。隨順利交棒給新台馬輪，舊台馬輪也被送至孟加拉的城市吉大港做報廢及拆解。
有民眾在網路社團發文舊台馬輪抵達孟加拉照片，瞬間引起廣大網友討論，表示「感謝有它 當年2年當兵的運送」、「感謝有它當兵時候的運送」、「看到它落魄孤獨的最後身影 我哭了 舊台馬輪的起點是日本 終點是孟加拉 」、「以前搭乘台馬往返東引服務，她是艘好船，永別了！」等。
連江縣政府表示，該船隻產權已經賣掉，並已經從台灣海峽穿越麻六甲海峽，抵達孟加拉的吉大港，接下來就待相關拆解作業。
傑舜船舶安全管理顧問股份有限公司總經理蕭榮發指出，舊台馬輪是在9月14日下午5時抵達孟加拉的城市吉大港，等到潮汐情況適合時搶灘上去；9月23日開始拆解，預計一個月內會拆完，也就是說目前仍在拆解中。
蕭榮發表示，當時送走舊台馬輪時，也特別在福澳港留下預備錨，希望能在福澳港立碑留作紀念，感謝舊台馬輪過去的貢獻，也可以行銷馬祖，讓旅客及居民懷念過去，結合相關故事，讓更多人認識馬祖。
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