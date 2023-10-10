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港都社大流行音樂班紅白對抗 「流浪到淡水」歡樂登場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
港都社區大學流行音樂班學員載歌載舞「素蘭要出嫁」。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班學員載歌載舞「素蘭要出嫁」。圖／港都社大提供

港都社區大學流行音樂班在國慶日前舉行期末班聚及成果發表會，學員們發揮創意，用面紙盒、回收紙做成手風琴，讓「流浪到淡水」經典歌曲再現，再來一曲「素蘭要出嫁」，抬花轎橋段也趣味登場。

流行音樂班班教師黃偉霖歌齡40年、教唱30年，是歌唱舞蹈演藝全方位涉獵的詞曲創作人，在高雄市港都社區大學已授課3學期，每期課程場場爆滿。他表示，現今已驗證唱歌是可以讓人長壽的，更可以讓人抒發心情，只要你願意開口一起歡唱，就能擁有更美好的生活。

學員們拿著面紙盒、回收紙DIY而成的手風琴，背著紙板做成的吉他，高唱「有緣、沒緣，大家來作伙，燒酒喝一杯，乎乾啦！」唯妙唯肖的演出，一出場就博得滿堂彩。學員們還用水管、塑膠椅、紅布組合成「花轎」，在媒人婆和轎夫伴舞之下，眾人演唱「素蘭要出嫁」，也是一絕。

流行音樂班班代黃芳靖主持一流，學員鍾季芳製作道具功力深厚，長輩們載歌載舞、粉墨登場，以紅白對抗賽展現期末學習成果。學員說，在精簡花費的前提下，大家還能盡情表現，讓活動如此精彩又能聯誼，誠屬不易，期望未來成立「港都社大流行音樂愛心義唱團」，前往偏鄉服務弱勢兒童、老人照護中心義演。

黃芳靖說，大家相聚見面討論並不容易，因此都是在班級群組蒐集意見，並由紅白兩隊長提供資訊，因此規畫上有點難度。在交流中認識原來陌生的同學，大家彼此給溫暖、加油、幽默，是一場難得可貴的聚會。

黃偉霖表示，這次流行音樂歌唱班班聚，大家的「唱功」都有長足進步，又有許多的創意，非常棒，也歡迎更多喜愛唱歌的市民加入。

港都社區大學多元技藝學群經理人穆姿瑩表示，社大的學習不同於一般的國民教育，大家學習動機不同，在這裡可以找到同好一起學習，也有不同的展現平台，歡迎民眾加入，從班級學習到公益參與，一起創造無限的可能。港都社大課程陸續開課，報名專線0989037520。

港都社區大學流行音樂班學員們發揮創意，用面紙盒、回收紙做成手風琴，讓「流浪到淡水」經典歌曲再現。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班學員們發揮創意，用面紙盒、回收紙做成手風琴，讓「流浪到淡水」經典歌曲再現。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班學員們發揮創意，用面紙盒、回收紙做成手風琴，讓「流浪到淡水」經典歌曲再現。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班學員們發揮創意，用面紙盒、回收紙做成手風琴，讓「流浪到淡水」經典歌曲再現。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班舉辦期成果發表會，歡唱相聚。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班舉辦期成果發表會，歡唱相聚。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班舉辦期成果發表會，歡唱相聚。圖／港都社大提供
港都社區大學流行音樂班舉辦期成果發表會，歡唱相聚。圖／港都社大提供

社區大學 淡水 國慶

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