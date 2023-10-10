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3萬人擠爆愛河畔一睹熱氣球升空 店家嗨翻：業績增3成
繼高雄月世界熱氣球活動成功舉辦後，高雄觀光局昨(9)日於愛河畔舉辦「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，昨首日吸引近3萬人擠爆愛河河畔，欣賞熱氣球升空與參加假日市集，因適逢國慶連假，店家稱營業額增加約3成，不少民眾傍晚時漫步河畔，吃著市集美食，與親友享受悠閒時光。
觀光局表示，此次熱氣球繫留體驗活動自9日展開，一連在9、10、14、15、21及22日舉辦，昨日一早即吸引遊客前來搭乘及拍攝美照，下午場次結合市集，因天氣涼爽吸引更多遊客，截至昨(9)晚上9點，預估已吸引近3萬人次參加；當地店家也說該市集集客效果不錯，傍晚5點到7點多人潮最多，營業額比平常增加約3成。
觀光局說，因受颱風影響，愛河10/7、8場次已調整至10/21及22舉行，目前線上搭乘票券已完售，現場若要增開，需看天候狀況決定，昨日是愛河場活動首日，吸引滿滿人潮，提醒民眾多利用捷運、輕軌等公共運輸工具前往現場，避免擁擠車陣；每日下午3點至9點，愛河畔還有假日市集，包括「阿伯滷味」、「感情蘿蔔粄」、「樂府炭烤玉米」等知名美食餐車，下午場次結束後還有迷你熱氣球光影展演秀。
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