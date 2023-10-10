3萬人擠爆愛河畔一睹熱氣球升空 店家嗨翻：業績增3成

繼高雄月世界熱氣球活動成功舉辦後，高雄觀光局昨(9)日於愛河畔舉辦「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，昨首日吸引近3萬人擠爆愛河河畔，欣賞熱氣球升空與參加假日市集，因適逢國慶連假，店家稱營業額增加約3成，不少民眾傍晚時漫步河畔，吃著市集美食，與親友享受悠閒時光。

觀光局表示，此次熱氣球繫留體驗活動自9日展開，一連在9、10、14、15、21及22日舉辦，昨日一早即吸引遊客前來搭乘及拍攝美照，下午場次結合市集，因天氣涼爽吸引更多遊客，截至昨(9)晚上9點，預估已吸引近3萬人次參加；當地店家也說該市集集客效果不錯，傍晚5點到7點多人潮最多，營業額比平常增加約3成。